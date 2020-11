Η Selena Gomez συζήτησε με την Kamala Harris για την ψυχική υγεία

Η Selena Gomez συνάντησε διαδικτυακά τη γερουσιάστρια Kamala Harris, υποψήφια για τη θέση της Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλευρό του Joe Biden με το κόμμα των Δημοκρατικών.

Η τραγουδίστρια και η πολιτικός μίλησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους σχετικά με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές και για την ψυχική υγεία.

Η Selena Gomez, η οποία αναφέρθηκε πρόσφατα στη δική της μάχη με την ψυχική υγεία εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας, εξέφρασε τη συμπάθειά της προς όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Η Kamala Harris απάντησε ότι η ίδια και ο Joe Biden προσπαθούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν το πρόγραμμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (Affordable Care Act) και σημείωσε ότι «για την ψυχική υγειονομική περίθαλψη πρέπει να κατανοήσουμε την υγειονομική περίθαλψη».

«Δεν μπορείς απλώς να σκέφτεσαι ότι το σώμα ξεκινά από το λαιμό προς τα κάτω. Χρειαζόμαστε επίσης υγειονομική περίθαλψη για το κομμάτι από το λαιμό και πάνω», εξήγησε.

I put together a collection of my music for you to listen to in line for the polls or while dropping off your mail-in ballot. Make your voting plan at https://t.co/C8uFOxpxvn and make your voice heard! @whenweallvote #JoyToThePolls https://t.co/R8cI8J4Otc pic.twitter.com/S9pamuMmI5

— Selena Gomez (@selenagomez) October 30, 2020