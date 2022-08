Selena Gomez: Μία νέα συνεργασία με τον REMA «έρχεται σύντομα»

Η Selena Gomez βρίσκεται στο στούντιο εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Η Selena Gomez ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι ετοιμάζει μια νέα συνεργασία με τον REMA.

Η αστέρας της pop δημοσίευσε στις ιστορίες του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία χαμογελάει πλατιά, καθώς σφίγγει τα χέρια της με τον ανερχόμενο Νιγηριανό σταρ της Afrobeats.

Αν και δεν αποκάλυψε άλλες πληροφορίες, η Selena Gomez συμπεριέλαβε ένα πολύχρωμο GIF πάνω από τη φωτογραφία που έγραφε: «Έρχεται σύντομα».

Η Selena Gomez μιλά εδώ και αρκετό σε συνεντεύξεις της για τη νέα μουσική της, ενώ δημοσιεύει αινιγματικά βίντεο στο TikTok από το στούντιο ηχογράφησης.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Rare» του 2020 και το ισπανόφωνο EP «Revelación» του 2021, το οποίο της χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Grammy στην καριέρα της, για το Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ.

Ο REMA, από την άλλη πλευρά, κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Rave & Roses», τον Μάρτιο.

Το άλμπουμ περιλάμβανε τα singles «Soundgasm», «Calm Down» και «FYN» με τη συμμετοχή του AJ Tracey, εκτός από ακόμα περισσότερες guest εμφανίσεις από τον Chris Brown στο «Time n Affection», τον 6lack στο «Hold Me» και τη Yseult στο «Wine».

Η Selena Gomez παραμένει εν τω μεταξύ πολύ απασχολημένη με διάφορα άλλα έργα.

Αυτήν την περίοδο προβάλλεται ο τρίτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short, ενώ, παράλληλα, στις 18 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα στο HBO Max η τέταρτη σεζόν της εκπομπής μαγειρικής «Selena + Chef» της τραγουδίστριας.

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ετοιμάζει ως παραγωγός ένα reboot της ταινίας «Working Girl» του 1988, αλλά και τη σειρά «15 Candles», ένα remake της ταινίας «Sixteen Candles» του 1986.

Δείτε το Instagram Story της Gomez με τον REMA πριν λήξει εδώ.