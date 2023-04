Selena Gomez: Στη συναυλία της Taylor Swift μαζί με τη μικρή αδελφή της Gracie

Η Selena Gomez παρακολούθησε το Σάββατο 1 Απριλίου τη συναυλία της κολλητής φίλης της Taylor Swift για την περιοδεία της «The Eras Tour» στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας μαζί με την 9χρονη αδελφή της Gracie – και οι δυο ήταν ντυμένες κατάλληλα για την περίσταση.

Η Gomez είχε τα μαλλιά της πιασμένα με δύο χαλαρούς κότσους και είχε αφήσει απαλές μπούκλες να πέφτουν στο πρόσωπό της, ενώ φορούσε ένα λευκό φόρεμα και μία πλεκτή λευκή ζακέτα στο ίδιο στιλ με τη ζακέτα που φορούσε η Taylor Swift στο music video για το τραγούδι «Cardigan» του άλμπουμ της «Folklore».

Η Gracie ήταν ντυμένη στο ύφος του άλμπουμ «Speak Now» της Taylor Swift με ένα μοβ φόρεμα.

Οι θεατές κατέγραψαν τη Selena Gomez και την αδελφή της να τραγουδούν μαζί την επιτυχία «Cruel Summer» της Taylor Swift, η οποία ερμήνευσε ζωντανά για πρώτη φορά το τραγούδι της από τότε που κυκλοφόρησε το 2019 στο άλμπουμ της «Lover».

Σε μία ιδιαίτερα αξιολάτρευτη στιγμή, η Taylor Swift εθεάθη να δίνει στην Gracie το καπέλο που φορούσε όταν τραγούδησε το «22» με αντάλλαγμα ένα βραχιόλι φιλίας.

Η Taylor Swift και η Selena Gomez διατηρούν μία μακροχρόνια και στενή φιλία από το 2008.

Το 2018, η Taylor Swift είχε υποδεχθεί τη Selena Gomez στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Rose Bowl στην Pasadena της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο της περιοδείας «Reputation Stadium Tour», για να τραγουδήσουν την επιτυχία «Hands To Myself» της Gomez

Μετά από την εμφάνισή τους, η Selena Gomez μοιράστηκε την αγάπη της για την Taylor Swift με το κοινό.

«Πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στην καλύτερή μου φίλη εδώ και περίπου 12 χρόνια, σχεδόν 13, και ο λόγος για τον οποίο είναι μία από τις καλύτερες φίλες μου είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κρίνει ποτέ ούτε μία απόφαση που έχω πάρει. Πάντα με συναντούσε εκεί που ήμουν», είπε.

«Με ενθάρρυνε όταν δεν είχα τίποτα για να με ενθαρρύνει, και δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο δυνατή όσο είμαι αν δεν είχα εσένα και την οικογένειά σου, γιατί μου αλλάξατε τη ζωή», συνέχισε.

«Και -θα με σκοτώσει μετά- αλλά ειλικρινά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που στηρίζετε κάποια που ξέρω ότι είναι η πιο όμορφη, δυνατή, ανεξάρτητη γυναίκα που έχω γνωρίσει. Γι’ αυτό σε ευχαριστώ ως καλύτερη φίλη», πρόσθεσε η Selena Gomez.

Εκτός από τη Selena Gomez, στις πρώτες έξι συναυλίες της θριαμβευτικής περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift, στο Glendale της Αριζόνα, στο Λας Βέγκας και στο Άρλινγκτον του Τέξας, έχει παρευρεθεί πλήθος επώνυμων.

Μεταξύ αυτών ήταν οι ηθοποιοί Emma Stone, Ellen Pompeo, Emma Watson, Laura Dern και Chloë Grace Moretz και μουσικοί όπως η Shania Twain, ο Diplo, οι HAIM.

