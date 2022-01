Selena Gomez, Steve Martin και Martin Short είναι σε συζητήσεις να παρουσιάσουν τα Όσκαρ 2022

Μετά από τρία χρόνια χωρίς οικοδεσπότη, τα Βραβεία Όσκαρ θα έχουν και πάλι παρουσιαστή και οι Selena Gomez, Steve Martin και Martin Short, πρωταγωνιστές της σειράς «Only Murders In The Building», είναι μεταξύ των υποψηφίων.

Για πρώτη φορά από το 2018, η τελετή απονομή των βραβείων θα έχει κεντρικό παρουσιαστή που δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Τα Βραβεία Όσκαρ 2022 θα διεξαχθούν στις 27 Μαρτίου και θα μεταδοθούν από το ABC στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την φετινή διοργάνωση των Όσκαρ θα σκηνοθετήσει ο Glenn Weiss και την παραγωγή θα αναλάβει ο Will Packer.

Ο Craig Erwich, πρόεδρος των Hulu Originals και ABC Entertainment, αποκάλυψε την είδηση κατά τη διάρκεια εικονικής συνέντευξης Τύπου της Ένωσης Τηλεοπτικών Κριτικών (Television Critics Association).

«Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ο Will γνωρίζει πραγματικά τον σφυγμό της δημοφιλούς κουλτούρας και της ψυχαγωγίας. Ξέρω ότι έχει πολλά στο μυαλό του και σύντομα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να μοιραστούμε», δήλωσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, διοργανώτρια των βραβείων, έθεσε μια υποθετική ερώτηση στο Twitter: «…Αν σας ρωτούσαμε ποιος θα θέλατε να παρουσιάσει τα Όσκαρ, και αυτό είναι αυστηρά υποθετικό, ποιος θα ήταν υποθετικά;».

Hypothetically, if we asked you who would you want to host the Oscars, and this is strictly hypothetical, who would it hypothetically be?

