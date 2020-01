Το «Rare» είναι ένα άλμπουμ που αποπνέει σιγουριά, αισιοδοξία και ελευθερία, όπως η ίδια η Selena Gomez.

Η Selena Gomez κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Rare», με το οποίο ανοίγει επισήμως ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη ζωή και στην καριέρα της.

Το έδαφος για τη μεγάλη δισκογραφική επάνοδο της 27χρονης τραγουδίστριας προετοίμασαν κατάλληλα το συναισθηματικό «Lose You To Love Me» (το πρώτο Νο. 1 της Selena στο Billboard Hot 100) και το upbeat «Look At Her Now».

«Αυτό το άλμπουμ είναι το ημερολόγιό μου για τα τελευταία έτη και ανυπομονώ να το ακούσετε», αναφέρει η Selena Gomez σχετικά με το «Rare».

Το «Rare» αντιπροσωπεύει την επόμενη ημέρα μετά τα ακανθώδη τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της pop star, το πλατινένιο «Revival» (2015).

Έπειτα από πολλές περιπέτειες με την υγεία και την προσωπική ζωή της, η Selena Gomez απολαμβάνει πλέον τη χαρά, την ευτυχία και τη γαλήνη, έχοντας μετατρέψει τις στιγμές αδυναμίας σε πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Οι παιχνιδιάρικες και κεφάτες παραγωγές του άλμπουμ «Rare» αποπνέουν σιγουριά, αισιοδοξία και ελευθερία και αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τη ζωή η Selena Gomez, μία γυναίκα που έχει γίνει πιο ώριμη, πιο σοφή και πιο δυνατή.

Το «Rare» κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music σε ποικιλία φυσικών εκδόσεων: Σε στάνταρ CD, box set με αποκλειστικές φωτογραφίες, υπογεγραμμένο CD περιορισμένων αντιτύπων και βινύλιο σε διαφορετικά χρώματα.

Η deluxe έκδοση του CD περιλαμβάνει τα τραγούδια «Wolves» (με τον Marshmello), «Back To You», «Bad Liar», «It Ain’t Me» (με τον Kygo) και «Fetisth» (feat. Gucci Mane), τα οποία κυκλοφόρησαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Για την παραγωγή των τραγουδιών του «Rare» η Selena Gomez έχει συνεργαστεί με μία επίλεκτη ομάδα που περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Louis Bell, Finneas, The Futuristics, Scott Harris, Ian Kirkpatrick, Kygo, Marshmello, Mattman & Robin, MNEK, Ben Rice, Sir Nolan, The Monsters and the Strangerz, Justin Tranter, Andrew Watt, Rami Yacoub και άλλους.

Το tracklist του «Rare»

1. Rare

2. Dance Again

3. Look At Her Now

4. Ring

5. Vulnerable

6. People You May Know

7. Let Me Get Me

8. Crowded Room (feat. 6LACK)

9. Kinda Crazy

10. Fun

11. Cut You Off

12. A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)

Deluxe Έκδοση

14. Bad Liar

15. Fetish (feat. Gucci Mane)

16. It Ain’t Me (με τον Kygo)

17. Back to You

18. Wolves (με τον Marshmello)