Selena Gomez: Το «Lose You To Love Me» είναι το πρώτο σόλο τραγούδι της με 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify

Η συναισθηματική μπαλάντα «Lose You To Love Me» συνεχίζει να χαρίζει επιτυχίες στη Selena Gomez.



Η Selena Gomez σημείωσε ένα νέο ορόσημο στο Spotify.

Η επιτυχία της «Lose You To Love Me» που κυκλοφόρησε το 2019 έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι της που σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στην υπηρεσία streaming.

Το Spotify δημοσίευσε την είδηση στο Twitter γράφοντας: «Όλη η αγάπη για τη Selena Gomez. Συγχαρητήρια για το 1 δισεκατομμύριο streams του “Lose You To Love Me”».

Η υπηρεσία streaming έκανε επίσης ανάρτηση για το ορόσημο και στο Instagram, με τη Selena Gomez να την αναδημοσιεύει στις ιστορίες του λογαριασμού της και να σχολιάζει μονολεκτικά: «Ευγνώμων».

Αν και το «Lose You To Love Me» είναι το πρώτο σόλο τραγούδι της Selena Gomez που συγκεντρώνει 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, συνολικά είναι το τέταρτο τραγούδι της καριέρας της που σημειώνει αυτό το επίτευγμα.

Το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify έχουν ξεπεράσει ήδη οι συνεργασίες της με τον Kygo στο «It Ain’t Me» (2017), με τον Marshmello στο «Wolves» (2017) και το με τους DJ Snake, Ozuna και Cardi B στο «Taki Taki» (2018).

Το «Lose You To Love Me», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019, ήταν επίσης το πρώτο τραγούδι της Selena Gomez που κατέκτησε το No. 1 του Billboard Hot 100, κάνοντας μάλιστα ντεμπούτο στην κορυφή του chart.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Rare» της Selena Gomez που ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2020 και ανέβηκε επίσης στο No. 1 των ΗΠΑ.

Οι στίχοι του «Lose You To Love Me» αναφέρονται στον πόνο του να αφήνεις πίσω μία σχέση που έχει τελειώσει.

Ωστόσο διαθέτουν ένα μήνυμα ενδυνάμωσης καθώς στο ρεφρέν επαναλαμβάνεται η φράση «έπρεπε να σε χάσω για να με αγαπήσω», υπονοώντας ότι μερικές φορές πρέπει να περάσουμε από δύσκολες στιγμές για να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και να ωριμάζουμε.

«Όταν έγραψα το τραγούδι, ήμουν κάπως χάλια», δήλωσε η Selena Gomez για το «Lose You To Love Me» στο Billboard στις αρχές του 2020.

«Ήταν πραγματικά δύσκολο για εμένα. Και όταν γυρίσαμε το μουσικό βίντεο στο τέλος της χρονιάς, είχε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα και ήταν τόσο απελευθερωτικό. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό για εμένα – νομίζω ότι, επειδή το άφησα να περάσει, σήμαινε στην πραγματικότητα ότι το άφησα να περάσει και μέσα μου», εξήγησε.

«Και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο τρόπο για να κλείσω ένα κεφάλαιο στη ζωή μου», είπε.