Selena Gomez: Η πρώτη γυναίκα στο Instagram που ξεπέρασε τους 400 εκατομμύρια followers

Η Selena Gomez είναι ο μουσικός με τους περισσότερους followers στο Instagram και ένας από τους διάσημους με τους περισσότερους followers συνολικά.

Η Selena Gomez έγινε επίσημα η πρώτη γυναίκα στο Instagram που ξεπέρασε τους 400 εκατομμύρια followers.

Λιγότερο από ένα μήνα πριν, όταν έφτασε τους 381 εκατομμύρια ακόλουθους, η αστέρας της pop ξεπέρασε την Kylie Jenner και έγινε η γυναίκα με τους περισσότερους followers στο Instagram.

Ενώ η Selena Gomez είναι η γυναίκα με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα, ο ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο διαθέτει συνολικά τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram – με τον λογαριασμό του να αριθμεί 562 εκατομμύρια followers. Ένας άλλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι, ακολουθεί με 442 εκατομμύρια followers.

Διαφήμιση

Η τελευταία ανάρτηση της Selena Gomez στο Instagram ήταν μία εντυπωσιακή selfie χωρίς μακιγιάζ με την απλή λεζάντα «Violet Chemistry», που αποτελεί τίτλο ενός τραγουδιού από το πρόσφατο άλμπουμ «Endless Summer Vacation» της Miley Cyrus.

Η Selena Gomez άρχισε να κάνει ξανά προσωπικά αναρτήσεις στη σελίδα της στο Instagram τον Ιανουάριο, περισσότερα από τέσσερα χρόνια αφότου διέγραψε την εφαρμογή από το τηλέφωνό της και παρέδωσε τους κωδικούς του λογαριασμού της σε ένα μέλος της ομάδας της λόγω της ανθυγιεινής σχέσης της με την πλατφόρμα.

«Κάποια στιγμή το Instagram έγινε όλος μου ο κόσμος και ήταν πραγματικά επικίνδυνο. Στις αρχές των 20 μου, ένιωθα ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη. Υπήρξε μία ολόκληρη περίοδος στη ζωή μου που πίστευα ότι χρειαζόμουν μακιγιάζ και δεν ήθελα ποτέ να με δουν χωρίς αυτό», είχε δηλώσει στο παρελθόν στο InStyle.

Η Selena Gomez είναι παράλληλα ο μουσικός με τους περισσότερους followers στο Instagram και την ακολουθούν στο No. 2 η Ariana Grande με 324 εκατομμύρια followers, στο No. 3 η Beyoncé με 270 εκατομμύρια, στο No. 3 ο Justin Bieber με 251 εκατομμύρια και στο No. 5 η Taylor Swift με 200 εκατομμύρια.

Η Selena Gomez έχει γίνει μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του Instagram τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία της στην πλατφόρμα χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό προσωπικών αναρτήσεων, διαφημιστικού περιεχομένου και κοινωνικού ακτιβισμού.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει αγαπηθεί από τους θαυμαστές της για το γεγονός ότι είναι ανοιχτή και ειλικρινής σχετικά με τη ζωή της. Αυτή η αυθεντικότητα έχει συμβάλει στη δημιουργία μίας ισχυρής σύνδεσης μεταξύ της Selena Gomez και των ακολούθων της, οι οποίοι αισθάνονται ότι μπορούν να ταυτιστούν μαζί της σε προσωπικό επίπεδο.

Εκτός από τις προσωπικές αναρτήσεις της, η Selena Gomez έχει χρησιμοποιήσει το Instagram και ως πλατφόρμα κοινωνικού ακτιβισμού. Έχει τοποθετηθεί για μία πλειάδα θεμάτων, όπως η ψυχική υγεία, η κλιματική αλλαγή και ο ρατσισμός.

Η Selena Gomez έχει επίσης χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να προωθήσει οργανώσεις που υποστηρίζουν θέματα για τα οποία ενδιαφέρεται, όπως η Ένωση Έρευνας για τον Λύκο (Lupus Research Alliance) και η Πρωτοβουλία Ισότητας για τη Δικαιοσύνη (Equal Justice Initiative).

Η παρουσία της Selena Gomez στο Instagram αντικατοπτρίζει την πολύπλευρη καριέρα της και την αφοσίωσή της τόσο στην αυθεντικότητα του εαυτού της όσο και στον κοινωνικό ακτιβισμό.

Το μεγάλο κοινό που την ακολουθεί και οι φανατικοί θαυμαστές της έχουν συμβάλει στην ανάδειξή της σε μια από τις διασημότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα και είναι πιθανό να συνεχίσουμε να τη βλέπουμε να χρησιμοποιεί το Instagram για να συνδέεται με τους θαυμαστές της και να προωθεί το έργο της.