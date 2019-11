Θριαμβευτική αποτιμάται η επάνοδος της Selena Gomez.

Το «Lose You To Love Me» καταγράφει μία ιστορική στιγμή για τη Selena Gomez.

Το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της τραγουδίστριας έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100». Η Selena Gomez έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένη, αφού το «Lose You To Love Me» σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία της που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ.

Το «Lose You To Love Me» κυριάρχησε στο Νο. 1 του Spotify και του Apple Music διεθνώς αμέσως μόλις κυκλοφόρησε από την Interscope Records / Universal Music, όπως και στο Νο. 1 του αμερικανικού και του ελληνικού iTunes.

Το νέο τραγούδι της Selena Gomez συγκέντρωσε κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 58,5 εκατομμύρια streams, εκ των οποίων τα 38,8 εκατ. streams προήλθαν από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον το music video για το «Lose You To Love Me», που γυρίστηκε από τη Sophie Muller αποκλειστικά με τη χρήση του iPhone 11 Pro, μετρά 110 εκατομμύρια προβολές.

«Το πρώτο μου Νο. 1! Αυτό το τραγούδι είναι τόσο σημαντικό για εμένα», γράφει η αστέρας της pop.

«Δουλεύω τόσο σκληρά για να κάνω αυτό το άλμπουμ όσο το δυνατόν πιο ειλικρινές και διασκεδαστικό, παραμένοντας ταυτόχρονα αρκετά ευάλωτη ώστε να μοιραστώ ποια είμαι στη ζωή μου», υπογραμμίζει.

Μία ημέρα μετά το «Lose You To Love Me», η Selena Gomez εξέπληξε τους θαυμαστές της κυκλοφορώντας ένα ακόμα καινούργιο τραγούδι, το «Look At Her Now» που μόλις έκανε ντεμπούτο στο Νο. 27 του «Billboard Hot 100».

Πλέον τα τραγούδια της Selena Gomez που έχουν εμφανιστεί στο «Hot 100» ανέρχονται σε 29. Επτά τραγούδια της ανέβηκαν στο Top 10, ενώ τα «Same Old Love» και «Good For You» έφτασαν στο No. 5.

Σημειώνεται πως το «Bad Liar» ονομάστηκε από το «Billboard» ως το καλύτερο τραγούδι του 2017.