Η Selena Gomez πιστεύει ότι η νέα σεζόν του «Only Murders In The Building» ίσως είναι «ακόμα καλύτερη από την πρώτη»

«Πραγματικά διασκεδαστικά» ήταν για τη Selena Gomez τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου του «Only Murders In The Building».

Η επιτυχημένη σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu επέστρεψε με νέα επεισόδια και η Selena Gomez πιστεύει ότι η δεύτερη σεζόν ίσως είναι «ακόμα καλύτερη από την πρώτη».

Η Selena Gomez πρωταγωνιστεί στο «Only Murders In The Building» στον ρόλο της Mabel, η οποία δένεται με δύο άλλους οπαδούς των podcasts αληθινών εγκλημάτων, τον Oliver και τον Charles, τους οποίους υποδύονται οι θρύλοι της κωμωδίας Steve Martin και Martin Short, όταν προσπαθούν να εξιχνιάσουν μία δολοφονία στην πολυκατοικία τους στη Νέα Υόρκη και ξεκινούν το δικό τους podcast.

Η πρώτη σεζόν του «Only Murders In The Building» απέσπασε πολυάριθμες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων μία υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα της Καλύτερης Κωμικής Σειράς, αλλά η Selena Gomez λέει στο ABC Audio ότι η ίδια και οι συμπρωταγωνιστές της δεν ένιωσαν καμία πίεση να επαναλάβουν τη μαγεία του πρώτου κύκλου.

«Δεν το νομίζω. Αισθανθήκαμε σαν να μπήκαμε ξανά σε αυτό και πραγματικά το κάναμε», είπε.

«Και ήταν πραγματικά φυσικό και ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί η δεύτερη σεζόν να είναι ακόμα καλύτερη από την πρώτη!», συνέχισε.

Τη δική τους νότα στον δεύτερο κύκλο του «Only Murders In The Building» δίνουν guest stars όπως η Shirley MacLaine, η Amy Schumer, η Andrea Martin και η πραγματική φίλη της Selena Gomez, η Cara Delevingne.

Όταν ο Steve Martin καυχιέται ότι φιλάει στη σειρά την Andrea Martin, η Selena Gomez προσθέτει: «Και εγώ φιλάω την Cara!».

Η Cara Delevingne υποδύεται τον έρωτα της Selena Gomez στη δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building», μια ανατροπή που η τραγουδίστρια πιστεύει ότι ήταν πραγματικά αληθινή λόγω της πραγματικής φιλίας της με το μοντέλο.

«Η συνεργασία με την Cara ήταν καταπληκτική, γιατί είναι κάποια που γνωρίζω από τότε που ήμουν 15 ή 16 ετών, οπότε το απόλαυσα και είμαι πολύ χαρούμενη που ο κόσμος θα δει αυτή την πλευρά της. Όλα τα χρώματα που έχει σε αυτή τη σεζόν είναι πραγματικά όμορφα», δήλωσε η Selena Gomez στο Los Angeles Magazine.

«Το απόλαυσα πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό και πολύ καλά φτιαγμένο», τόνισε.

Ο χαρακτήρας της Cara Delevingne, η Alice, περιγράφεται ως μια εκλεπτυσμένη γνώστης του κόσμου της τέχνης που μπλέκεται στο μυστήριο του δεύτερου κύκλου ανάμεσα στους χαρακτήρες της Selena Gomez, του Steve Martin και του Martin Short.

Η Alice βοηθά επίσης τη Mabel, τον χαρακτήρα που υποδύεται η Gomez, να ανακαλύψει περισσότερα για τη σεξουαλικότητά της.

«Νομίζω ότι αυτή είναι κυριολεκτικά μια εντελώς νέα σεζόν για τη Mabel», δήλωσε η Selena Gomez.

Νομίζω ότι βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στη φάση της αυτογνωσίας, είναι περίεργη, θέλει να ξεφορτωθεί το παρελθόν της και κατά κάποιο τρόπο βρίσκει τον εαυτό της. Η σχέση της (με την Delevingne) είναι πραγματικά έκπληξη και υπέροχη», εξήγησε.

Η δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building» έκανε πρεμιέρα στις 28 Ιουνίου στο Hulu και στο Disney+ στην Ελλάδα.