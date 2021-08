Selena Gomez: «Παρέδωσα τη ζωή μου στην Disney σε πολύ μικρή ηλικία»

Η Selena Gomez σχολιάζει την επιστροφή της στην τηλεόραση μετά από εννέα χρόνια.

Ως ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu δίπλα στους Steve Martin και Martin Short, η Selena Gomez συμμετέχει στην πρώτη τηλεοπτική σειρά μετά το τέλος του «Wizards of Waverly Place» το 2012, ωστόσο ο νέος ρόλος της είναι πολύ μακριά από τη φανταστική κωμική σειρά του Disney Channel.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας τύπου της αμερικανικής Ένωσης Κριτικών Τηλεόρασης για το καλοκαίρι του 2021 πώς συγκρίνεται η εμπειρία της από τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς μυστηρίου με τις προηγούμενες δουλειές της, η Selena Gomez είπε στους δημοσιογράφους: «Παρέδωσα τη ζωή μου στην Disney σε πολύ μικρή ηλικία και δεν ήξερα τι έκανα».

«Αυτό που θα έλεγα είναι ότι το επίπεδο πολυπλοκότητας του υλικού είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο ήθελα να το κάνω», ανέφερε για το «Only Murders In The Building», σημειώνοντας ότι όταν ήταν παιδί «δεν ήξερα τι έκανα, απλά πηγαίνω από εδώ και από εκεί στα γυρίσματα».

Τώρα η 29χρονη Selena Gomez, η οποία υποδύεται μια κάτοικο της Νέας Υόρκης και φανατική των podcast αληθινών εγκλημάτων που εμπλέκεται στις έρευνες για έναν ανεξιχνίαστο θάνατο στην πολυκατοικία της στο West Side, λέει ότι ένιωθε σαν «σφουγγάρι» στο πλατό της σειράς του Hulu, προσπαθώντας να «ρουφήξει όλη τη σοφία» που μπορούσε.

«Είναι πραγματικά ωραίο που επιστρέφω στην τηλεόραση και είναι ωραίο να υποδύομαι ένα ρόλο της δικής μου ηλικίας της, κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ», πρόσθεσε και αργότερα παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω αν είμαι καλή ηθοποιός. Απλά κάνω τη δουλειά μου».

Ωστόσο η Selena Gomez επισήμανε ότι το γεγονός ότι περιβάλλεται από ζωντανούς θρύλους όπως ο Steve Martin και ο Martin Short τη δίδαξε πολλά. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου, αστειεύτηκε ότι θα ήθελε να είχε γυρίσει ξανά το πρώτο επεισόδιο «εξαιτίας του πώς εξελίχθηκα και πώς ένιωσα προς το τέλος».

Όσον αφορά τους Steve Martin και Martin Short, τους οποίους αποκαλεί «δύο τρελούς θείους» της, ανέφερε ότι «είναι τόσο ταπεινοί και ευγενικοί».

«Το κάνουν αυτό περισσότερο καιρό από όσο ζω και θα ήμουν πολύ τυχερή αν είχα μια καριέρα που θα διαρκέσει τόσο πολύ», τόνισε.

Εν τω μεταξύ, ο Steve Martin και Martin Short δεν μπορούσαν να σταματήσουν να μιλούν με κολακευτικά λόγια για τη νεότερη συμπρωταγωνίστριά τους, με τον Steve Martin να σημειώνει: «Όταν η Selena είναι στην οθόνη, η σειρά έχει μεγαλύτερη αξία και είναι πιο μυστηριώδης. Η κάμερα την αγαπάει».

«Η Selena προσγειώνει τα πάντα με αυτή την ξηρή, ξεκαρδιστική ερμηνεία. Ήταν ένα όνειρο να δουλέψω με αυτή τη λαμπρή νεαρή κοπέλα», πρόσθεσε ο Martin Short.

Αργότερα στη συζήτηση, η Selena Gomez ρωτήθηκε για την πλατφόρμα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν σκοπεύει να ασχοληθεί με τους θαυμαστές της καθώς η σειρά θα εξελίσσεται.

Εκείνη απάντησε λέγοντας: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μου αρέσουν πραγματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το να μπορώ να μιλάω για κάτι που με ενθουσιάζει και για κάτι που δεν είναι η προσωπική μου ζωή».

Η σειρά «Only Murders In The Building» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 31 Αυγούστου.