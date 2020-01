Η Selena Gomez μοιράζεται τα παρασκήνια από το music video του «Rare»

Στα παρασκήνια του «Rare» μας ξεναγεί η Selena Gomez.

Η Selena Gomez αποκαλύπτει τα παρασκήνια από το music video του τραγουδιού «Rare», το οποίο δάνεισε τον τίτλο του στο νέο άλμπουμ της pop star.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είχε τη συγκεκριμένη έκβαση», λέει η Gomez μέσα από το καμαρίνι της, από το οποίο είχε μιλήσει πρόσφατα και στο Spotify.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι, όμως είμαι τόσο χαρούμενη που κυκλοφόρησα το “Lose You To Love Me” και το “Look At Her Now”, επειδή ήταν κάτι σαν αποχαιρετισμός. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή σε αυτήν εποχή για εμένα, τόσο προσωπικά όσο και στη μουσική», αναφέρει για το τραγούδι «Rare».

Το music video του τραγουδιού δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες μόνο ώρες μετά την κυκλοφορία του ομότιτλου άλμπουμ «Rare», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard 200.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι BRTHR, τοποθετώντας τη Selena Gomez σε ένα παραμυθένιο τοπίο, γεμάτο με ουράνια τόξα και πεταλούδες.

Όπως αποκαλύπτεται από τα παρασκήνια, τα γυρίσματα για το music video του «Rare» έγιναν σε φυσικό τοπίο στην Καλιφόρνια. Τα πλάνα εμπλουτίστηκαν με οπτικά εφέ για τη δημιουργία του εντυπωσιακού αποτελέσματος που έφτασε στις οθόνες μας.

«Υποθέτω ότι αυτό ήταν, παιδιά, για το πρώτο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο», λέει η Selena Gomez στο τέλος των γυρισμάτων ανανεώνοντας το ραντεβού.