Selena Gomez: «Η παραπληροφόρηση στο Facebook για τον COVID-19 κοστίζει ζωές»

Η Selena Gomez κατήγγειλε για ακόμα μια φορά την αδυναμία του Facebook να σταματήσει τη διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον COVID-19.

«Η παραπληροφόρηση έχει κοστίσει και θα κοστίσει ζωές. Το Facebook είπε ότι δεν επιτρέπει στις πλατφόρμες του τη διάδοση ψεμάτων σχετικά με τον COVID και τα εμβόλια», έγραψε η Selena Gomez στο Twitter.

«Λοιπόν, πώς συμβαίνουν όλα αυτά; Το Facebook θα είναι υπεύθυνο για χιλιάδες θανάτους αν δεν αναλάβει δράση τώρα!», τόνισε.

Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε επίσης ένα βίντεο όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Μίσους, Imran Ahmed, μιλάει στο BBC News για την αποτυχία των μεγάλων εταιρειών κοινωνικών δικτύων να αφαιρέσουν από τις πλατφόρμες τους την παραπληροφόρηση σχετικά με τον κορονοϊό.

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don’t allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don’t take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt

— Selena Gomez (@selenagomez) December 30, 2020