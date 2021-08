Selena Gomez: Η οργισμένη αντίδραση σε αστείο της σειράς «The Good Fight» για την υγεία της

Η Selena Gomez απάντησε με οργή σε ένα αστείο που έγινε στη δραματική σειρά «The Good Fight» σχετικά με τη μεταμόσχευση νεφρού στην οποία υπεβλήθη το 2017.

Οι θαυμαστές έφεραν στο επίκεντρο της προσοχής μέσω των κοινωνικών δικτύων μια σκηνή από το τέταρτο επεισόδιο της πιο πρόσφατης σεζόν του νομικού δράματος.

Στη συγκεκριμένη σκηνή, οι χαρακτήρες συζητούν για την κουλτούρα της ακύρωση και τις «άδειες αστείων», με έναν από τους συμμετέχοντες να σημειώνει ότι έγραψαν ένα αστείο για τη μεταμόσχευση νεφρού της Selena Gomez.

«Δεν είμαι σίγουρη πώς έχει γίνει τάση το να γράφουν αστεία για μεταμοσχεύσεις οργάνων στις τηλεοπτικές σειρές, αλλά δυστυχώς έχει γίνει προφανώς», έγραψε στο Twitter η τραγουδίστρια.

«Ελπίζω ότι στην επόμενη συγκέντρωση κειμενογράφων, όταν παρουσιαστεί ένα από αυτά τα άγευστα αστεία, να καταδικαστεί αμέσως και να μην βγει στον αέρα», σημείωσε.

«Οι θαυμαστές μου πάντα με υποστηρίζουν. Σας αγαπώ. Αν είστε σε θέση, παρακαλώ να εγγραφείτε για να γίνετε δωρητές οργάνων», συνέχισε και πρόσθεσε έναν σύνδεσμο προς τη σελίδα εγγραφής δωρητών οργάνων στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Διοίκησης Πόρων και Υπηρεσιών Υγείας των ΗΠΑ.

Το 2017 η Selena Gomez ανακοίνωσε ότι υπεβλήθη σε μεταμόσχευση νεφρού λόγω των επιπλοκών του συστημικού ερυθηματώδους λύκου, του ανίατου αυτοάνοσου νοσήματος από το οποίο πάσχει και προσβάλλει τα εσωτερικά όργανα.

My fans always have my back. LOVE YOU. If you are able to please sign up to be an organ donor https://t.co/4GSEiHEfEf

— Selena Gomez (@selenagomez) August 3, 2021