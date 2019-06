Η Selena Gomez αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις για το νέο άλμπουμ της.

«Ναι! Τελείωσε επιτέλους», ανέφερε αποκλειστικά στην κάμερα του «Entertainment Tonight» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας κινηματογραφικής ταινίας «The Dead Don’t Die» στην οποία συμμετέχει.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορώ για τα μελλοντικά πλάνα της υποστηρίζοντας ότι αυτά είναι όλα όσα μπορεί να πει μέχρι στιγμής.

Τους τελευταίους μήνες η Selena Gomez μοιραζόταν στο Instagram παρασκηνιακά στιγμιότυπα από τις οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιούσε στο στούντιο.

Το Μάρτιο είχε δηλώσει: «Είμαι αυτή τη στιγμή στο στούντιο και πηγαίνει πραγματικά καλά. Είμαι πολύ αγχωμένη, ειλικρινά, επειδή νιώθω ότι οι επόμενες επιλογές που πρόκειται να κάνω είναι πολύ κρίσιμες. Έτσι προσπαθώ να είμαι πραγματικά, πραγματικά επιμελής και απλώς υπομονετική με όλα.»

Το βράδυ της Τρίτης 11 Ιουνίου, η Selena Gomez ήταν καλεσμένη στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon όπου μίλησε ξανά για την ολοκλήρωση του πρώτου άλμπουμ της έπειτα από τέσσερα χρόνια.

«Βασικά τελείωσα. Έχω ορισμένα τελευταία πράγματα να κάνω, αλλά έχω ανακουφιστεί», είπε. «Μου πήρε τέσσερα χρόνια για να νιώσω ότι είμαι σε καλή κατάσταση με αυτό το άλμπουμ.»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μία από τις αιτίες που δυσκόλεψαν την ολοκλήρωση του δίσκου ήταν όλα όσα διαδραματίστηκαν στην προσωπική ζωή της.

«Είναι επειδή είχα τόσο τεράστιες στιγμές που συνέβησαν στην ζωή μου προσωπικά, οι οποίες με έκαναν να αναρωτιέμαι πώς θα τις αποτυπώσω και πώς θα ένιωθα καλά με αυτό που θα έλεγα. Έτσι, συνέχιζα και τώρα ανακουφίστηκα», σχολίασε.

Όταν ρωτήθηκε για την ηχητική κατεύθυνση του νέου άλμπουμ της, η Selena Gomez απάντησε: «Θα υπάρχει πάντα μία δυνατή αίσθηση pop στη μουσική μου, αλλά σίγουρα έχω εξερευνήσει περισσότερα με την ηλεκτρική κιθάρα.»

«Μου αρέσει οτιδήποτε κάνω και είμαι μέρος του, αλλά το αγαπημένο μου ειδικά είναι οτιδήποτε συνδέεται με τους ανθρώπους σε συναισθηματικό επίπεδο», πρόσθεσε.

.@selenagomez reveals she has completed her new album after four years #FallonTonight pic.twitter.com/JDmg5UheRA

— Fallon Tonight (@FallonTonight) June 12, 2019