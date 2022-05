Selena Gomez: Οικοδέσποινα του «Saturday Night Live» για πρώτη φορά – Με καλεσμένο τον Post Malone

Η Selena Gomez θα είναι οικοδέσποινα του προτελευταίου επεισοδίου του «Saturday Night Live» για τη φετινή σεζόν.

Η Selena Gomez επιστρέφει στη σκηνή του «Saturday Night Live», αυτή τη φορά ως οικοδέσποινα.

Η εμβληματική κωμική εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης ανακοίνωσε του καλεσμένους του επεισοδίου που θα προβληθεί το Σάββατο 14 Μαΐου, αποκαλύπτοντας ότι η Selena Gomez θα κάνει το ντεμπούτο της ως οικοδέσποινα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το μουσικό σκέλος του επεισοδίου θα αναλάβει ο Post Malone, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση του στο «Saturday Night Live». Μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 13 Μαΐου, ο Post Malone θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Twelve Carat Toothache».

Η 47η σεζόν του «Saturday Night Live» θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου. Οι καλεσμένοι που θα εμφανιστούν στο φινάλε της εκπομπής δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Η Selena Gomez αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram την ανακοίνωση του «Saturday Night Live» για το επεισόδιο του Σαββάτου 14 Μαΐου και σχολίασε: «Μαμά… Νομίζω ότι τα κατάφερα».

«Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο ενθουσιασμένη. Τα λέμε στις 14 Μαΐου!», πρόσθεσε.

Η Selena Gomez έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά στο «Saturday Night Live», τον Ιανουάριο του 2016, σε ένα επεισόδιο όπου τραγούδησε τις επιτυχίες της «Good For You», «Same Old Love» και «Hands To Myself».

Η χρονιά είναι συναρπαστική και για τους δύο καλλιτέχνες.

Η Selena Gomez ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steven Martin και τον Martin Short. Τα νέα επεισόδια της σειράς θα κυκλοφορήσουν στις 28 Ιουνίου.

Η αστέρας της pop ξεκίνησε επίσης μια νέα καμπάνια με τίτλο «Your Words Matter» για τη σημασία των λέξεων με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να «εκπαιδεύσει για τη δύναμη των λέξεών σας όταν μιλάτε για την ψυχική υγεία» και μια συνεργασία μεταξύ του brand προϊόντων μακιγικάζ της Selena Gomez, Rare Beauty, και του προγράμματος Mental Health First Aid (Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας).

Εν τω μεταξύ, ο Post Malone ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι περιμένει το πρώτο του παιδί με τη μακροχρόνια σύντροφό του.