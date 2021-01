Selena Gomez: Ο δεύτερος κύκλος της εκπομπής «Selena + Chef» κάνει πρεμιέρα

Η Selena Gomez αποκαλύπτει πότε θα κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος της εκπομπής μαγειρικής «Selena + Chef» στην πλατφόρμα του HBO Max.

Στο «Selena + Chef» η 28χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός μαγειρεύει στην κουζίνα της πεντανόστιμα σπιτικά αλλά και γκουρμέ πιάτα, έχοντας την απομακρυσμένη βοήθεια διεθνών φημισμένων σεφ.

Οι καλεσμένοι σεφ αξιολογούν τόσο τις ικανότητες της τραγουδίστριας όσο και σε τι βαθμό κατάφερε να ετοιμάσει τα πιάτα χωρίς απρόβλεπτα ατυχήματα.

Ο πρώτος κύκλος του «Selena + Chef» γυρίστηκε στις αρχές της πανδημίας και έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2020.

Η ιδέα της εκπομπής είναι εμπνευσμένη από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Selena Gomez στην κουζίνα προσπαθώντας να μαγειρέψει κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Η δεύτερη σεζόν φέρνει πολύ περισσότερα στο τραπέζι: καταπληκτικούς σεφ με τους οποίους πέρασα φοβερά στα γυρίσματα και υπέροχες νέες συνταγές. Και περισσότερα από εμένα να βάζω φωτιά κατά λάθος σε πράγματα», ανέφερε η Selena Gomez σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

Η αστέρας θα συνεχίσει την παράδοση της πρώτης σεζόν και σε κάθε επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της εκπομπής «Selena + Chef» θα δωρίζει από 10.000 δολάρια σε μια φιλανθρωπική οργάνωση επιλογής του κάθε καλεσμένου σεφ.

Ο δεύτερος κύκλος του «Selena + Chef» θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 21 Ιανουαρίου.

Selena + Chef Season 2 will be on @HBOmax January 21! pic.twitter.com/wNSEEGJhSa

— Selena Gomez (@selenagomez) January 6, 2021