Η Selena Gomez ντύθηκε νύφη στο «Only Murders In The Building»

«Μία συνηθισμένη ημέρα στη δουλειά», σχολίασε η Selena Gomez για το bridal look.

Η Selena Gomez ντύθηκε νύφη για τις ανάγκες του «Only Murders In The Building».

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός φόρεσε ένα κλασικό στράπλες λευκό νυφικό στα γυρίσματα της σειράς του Hulu την Τρίτη, βγάζοντας τη λαμπερή νύφη που κρύβει μέσα της.

Η Selena Gomez έδειχνε εντυπωσιακή μέσα στο μαγευτικό δαντελένιο νυφικό με τη γεμάτη τούλινη φούστα, τα κομψά ασορτί λευκά γάντια και το δαντελένιο πέπλο της. Συμπλήρωσε το bridal look με ένα έντονο κόκκινο κραγιόν και λευκά σκουλαρίκια με πέρλες, ενώ τα μαλλιά της πλαισίωναν τέλεια το πρόσωπό της.

Η αστέρας της pop δημοσίευσε επίσης στο Instagram δύο παρασκηνιακά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του «Only Murders In The Building» στα οποία φορούσε ακόμη το νυφικό, αλλά είχε προσθέσει μία casual πινελιά στη λαμπερή εμφάνισή της με ένα ζευγάρι λευκές χοντρές μπότες.

«Δεν έχω καμία λεζάντα. Απλά μία συνηθισμένη μέρα στη δουλειά», σχολίασε η Selena Gomez στην ανάρτησή της.

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Only Murders in the Building», Steve Martin, αστειεύτηκε στο Twitter για τη «μεγάλη μέρα» της τραγουδίστριας.

Ο Steve Martin δημοσίευσε δύο φωτογραφίες όπου ο ίδιος και ο Martin Short – και οι δύο ντυμένοι με κομψά μαύρα σμόκιν – στέκονται χέρι-χέρι με τη Selena Gomez, προσποιούμενοι ότι παντρεύτηκαν όλοι μαζί.

«Μαντέψτε αυτό που μόλις συνέβη!», έγραψε σε μία άλλη φωτογραφία στην οποία ποζάρει ευτυχισμένος μαζί με τη Selena Gomez.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Ακολούθησε ένα εξίσου ξεκαρδιστικό tweet με μία φωτογραφία της Selena Gomez και του έτερου συμπρωταγωνιστή της Martin Short, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Τελικά συνέβη και αυτό».

Η δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building», με πρωταγωνιστές τους Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez στον ρόλο τριών γειτόνων που αγαπούν τις ιστορίες αληθινών εγκλημάτων και εμπλέκονται στο μυστήριο μίας δολοφονίας, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.

Τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς είναι σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Στα νέα επεισόδια του «Only Murders In The Building» θα συμμετάσχουν λαμπεροί guests όπως η Meryl Streep, ο Paul Rudd, ο Jesse Williams και η Ashley Park του «Emily In Paris».

Οι δύο πρώτες σεζόν του «Only Murders In The Building» είναι διαθέσιμες για streaming στο Disney+.