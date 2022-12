Selena Gomez: Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τις πιο επιδραστικές γυναίκες καλλιτέχνιδες

«Οι ισχυρές γυναίκες που θα αναδείξουμε έχουν σηκώσει έναν καθρέφτη στις πολιτικές και κοινωνικές αδικίες», εξηγεί η Selena Gomez.

Η Selena Gomez συνεχίζει να εδραιώνεται στον κόσμο των ντοκιμαντέρ.

Το Discovery+ ανακοίνωσε επίσημα ότι ξεκινά την παραγωγή του «Won’t Be Silent», ενός νέου μουσικού ντοκιμαντέρ σε παραγωγή της Selena Gomez. Στο πλευρό της Selena ως παραγωγός θα βρίσκεται και η Αμερικανίδα πολιτικός, δικηγόρος, ακτιβίστρια και συγγραφέας Stacey Abrams και πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Το ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετήσει η Kristi Jacobson, σκηνοθέτης των ταινιών «Solitary» (2016) και «A Place at the Table» (2012).

Το «Won’t Be Silent» επικεντρώνεται σε μία σειρά από τραγούδια που έχουν επηρεάσει θετικά τον κόσμο μας καθώς και στις ταλαντούχες γυναίκες καλλιτέχνιδες που βρίσκονται από πίσω τους.

«Οι ισχυρές γυναίκες που θα αναδείξουμε δεν είναι μόνο ταλαντούχες, αλλά έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προώθησης της κουλτούρας και έχουν σηκώσει έναν καθρέφτη στις πολιτικές και κοινωνικές αδικίες», δήλωσε η Selena Gomez.

Η Stacey Abrams ανέφερε: «Σε όλη την ιστορία, οι γυναίκες στη μουσική έχουν χρησιμοποιήσει την τέχνη τους ως ακτιβισμό, εφιστώντας την προσοχή σε θέματα που επηρεάζουν το έθνος και τον κόσμο μας. Το “Won’t Be Silent” είναι ένας εορτασμός των καλλιτέχνιδων που έχουν συμβάλει στη βελτίωση του κόσμου μέσα από τη διαχρονική μουσική τους».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Won’t Be Silent» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η παραγωγή του ντοκιμαντέρ φέρεται να ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου.

«Η μουσική είναι ένα από τα πιο ουσιώδη και συναρπαστικά στοιχεία της ανθρώπινης ζωής. Στην πιο ισχυρή μορφή της, η μουσική μπορεί να είναι τόσο έκφραση του αγώνα όσο και πύλη προς την κατανόηση», πρόσθεσε ο Igal Svet, Αντιπρόεδρος των Ντοκιμαντέρ στο Discovery+.

«Το “Won’t Be Silent” θα αναδείξει την αξία της μουσικής μέσα από τον φακό μερικών εκ των σπουδαιότερων γυναικών καλλιτεχνών μας και τα δυνατά τραγούδια τους που μας εμπνέουν σε περιόδους διχασμού και διαμάχης», εξήγησε.

«Θαυμάζουμε με πόσο πάθος η Selena χρησιμοποιεί την τεράστια πλατφόρμα της για να μιλήσει για θέματα που αφορούν τη γενιά της και την ακούραστη προσπάθεια της Stacey για αλλαγή. Μαζί με την προσωπική και στοχαστική σκηνοθετική ματιά της Kristi Jacobson, αυτή η ταινία θα προβάλλει αυτές τις διαφωτιστικές ιστορίες με έναν τρόπο που μόνο η Selena και η Stacey θα μπορούσαν», πρόσθεσε.

Το «Won’t Be Silent» θα ακολουθήσει για τη Selena Gomez το δικό της προσωπικό ντοκιμαντέρ «My Mind & Me», που κυκλοφόρησε στο Apple TV+ τον Νοέμβριο.

Στην οθόνη, η Selena Gomez αναπτύσσει σταθερά το βιογραφικό της ως ηθοποιός, καθώς πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short και συμμετέχει ως παραγωγός στη σειρά «Only Murders In The Building», για την οποία αυτήν την εβδομάδα κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η Selena Gomez παρουσιάζει επίσης στη δική της εκπομπή μαγειρικής, «Selena + Chef» (HBO Max), ενώ στους κινηματογραφικούς ρόλους της περιλαμβάνονται η ταινία «The Dead Don’t Die» του Jim Jarmusch και η σειρά ταινιών «Hotel Transylvania», όπου έδωσε τη φωνή της στη Mavis Dracula.

Επίσης, ήταν εκτελεστικός παραγωγός της τηλεοπτικής σειράς «13 Reasons Why» (2017-2020) του Netflix και του ντοκιμαντέρ «Living Undocumented» (2019).