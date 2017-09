Η Selena Gomez φωτίζει ένα δωμάτιο όπως μόνο μία αληθινή superstar μπορεί. Τόσο πολύ ώστε να έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει το ίδιο σπάνιο αποτέλεσμα οπουδήποτε, είτε σε ένα στούντιο ηχογράφησης είτε στα γυρίσματα μίας ταινίας ή σε μία φωτογράφηση.

Όσον αφορά τη μουσική της, η 25χρονη Αμερικανίδα έχει ικανοποιήσει το κοινό της το 2017 με την κυκλοφορία δύο mega singles, το «Bad Liar» και το «Fetish». Είναι αυτά τα «σταγονίδια» -όπως τα αποκαλεί με αγάπη- υπαινιγμός για κάτι μεγαλύτερο;

Η Selena Gomez αποκαλύπτεται για όλα στην ιστοσελίδα των Βραβείων Grammy.

Το «Fetish» ήταν για πολλούς μία από τις επιλογές του καλοκαιριού. Τι έκανε τη Selena Gomez να θέλει να συνεργαστεί με τον Gucci Mane σε αυτό;

«Στην πραγματικότητα δούλεψα με τον Gucci πριν από έξι χρόνια σε μία ταινία που ονομάζεται “Spring Breakers”. Και απομακρύνθηκε για λίγο… και τον αγάπησα [γελάει]. Αλλά είμαι πάντα ένας τεράστιος θαυμαστής… Μιλούσαμε μέσω «FaceTime» στο Μαϊάμι και ρώτησα αν θα μπορούσα να του στείλω μερικά τραγούδια. Ήταν πάντα ισχυρογνώμων γα τα μουσικά του γούστα. Τους έστειλα τρία τραγούδια και αμέσως έκλινε προς το «Fetish».

Δύο μέρες αργότερα, μου έστειλε μήνυμα… Τελείωσε το κουπλέ του και μου το έστειλε. Είπε, «Σου αρέσει αυτό; Πρέπει να αλλάξω τίποτα;» Ήταν σούπερ γλυκός. Συνέβη φυσικά, το οποίο θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεργαστεί κανείς με κάποιον, βρίσκοντας κάποιο αμοιβαίο έδαφος. Και αυτό έγινε «φετίχ» [Fetish].»

