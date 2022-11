Η Selena Gomez κυκλοφορεί το συναισθηματικό νέο τραγούδι «My Mind & Me»

Το τραγούδι αποτυπώνει βαθιά συναισθηματικά κομμάτια της ζωής της Selena Gomez.

Η Selena Gomez κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «My Mind & Me», εν όψει της πρεμιέρας του ομότιτλου ντοκιμαντέρ της στο AppleTV+.

Το νέο τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τα προσωπικά βιώματα της Selena Gomez και αποτυπώνει βαθιά συναισθηματικά κομμάτια της ζωής της. H pop star έγραψε το «My Mind & Me» μαζί με τους Amy Allen, Jonathan Bellion, Michal Pollack, Stefan Johnson και Jordan K. Johnson.

Η Selena Gomez είχε δώσει μία πρόγευση στους θαυμαστές από το νέο τραγούδι της κατά τη διάρκεια του trailer για το «My Mind & Me», το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.

«Το μυαλό μου κι εγώ / Δεν τα πάμε καλά μερικές φορές / Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω / Αλλά, δεν θα άλλαζα τη ζωή μου / Αν κάποιος με δει έτσι / Τότε δεν θα νιώθει μόνος», τραγουδά.

Το ντοκιμαντέρ «My Mind & Me» έχει χαρακτηριστεί ως μια «μοναδικά ειλικρινής και προσωπική» ματιά στα κομμάτια της ζωής της Selena Gomez που οι κάμερες συνήθως δεν καταγράφουν, συμπεριλαμβανομένης της παρασκηνιακής μάχης της με το άγχος και την κατάθλιψη σε συνδυασμό με τη μάχη της με το αυτοάνοσο νόσημα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.

Τη σκηνοθεσία του «My Mind & Me» έχει επιμεληθεί ο Alek Keshishian, ο οποίος ανέλαβε το ντοκιμαντέρ «Truth or Dare» της Madonna το 1991.

Το ομότιτλο τραγούδι του «My Mind & Me» είναι το πρώτο προσωπικό single της Selena Gomez μετά από το ισπανόφωνο EP «Revelación» (Μάρτιος 2021), που της χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας της για βραβείο Grammy και τη συνεργασία της με τον Κολομβιανό τραγουδιστή Camilo στο επίσης ισπανόφωνο single «999» (Αύγουστος 2021).

Στη συνέχεια, η Selena Gomez συνεργάστηκε με τους Coldplay στο τραγούδι «Let Somebody Go» από το άλμπουμ «Music Of The Spheres» (2021) του βρετανικού ροκ συγκροτήματος.

Πρόσφατα, η Selena Gomez ένωσε τις δυνάμεις της με τον Νιγηριανό πρωτοπόρο της Afrorave σκηνής Rema σε ένα remix της επιτυχίας του «Calm Down», που έχει συγκεντρώσει αθροιστικά πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και πάνω από 100 εκατομμύρια στο Spotify μέσα σε δύο μήνες από την κυκλοφορία του.

Το νέο ντοκιμαντέρ «My Mind & Me» της Selena Gomez έρχεται στο AppleTV+ την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.