Selena Gomez: Μοιράζεται την αγάπη της για τη Meryl Streep μετά το τέλος των γυρισμάτων του «Only Murders In The Building»

«Είναι η γυναίκα που λατρεύω».

Η Selena Gomez δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της για τη συνεργασία της με τη Meryl Streep στη σειρά «Only Murders In The Building».

Η αστέρας της pop αποκάλυψε με μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα γυρίσματα για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Hulu ολοκληρώθηκαν, αλλά και για να εκφράσει την εκτίμησή της για τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

«Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την τρίτη σεζόν του “Only Murders In The Building”. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω αρκετές λέξεις για να εξηγήσω πόσο όμορφη ήταν αυτή η σεζόν», έγραψε η Selena Gomez.

«Ήταν εξωφρενικά ξεκαρδιστική, προκλητική και για εμένα, ένα πραγματικό όνειρο. Θα δημοσιεύσω περισσότερα σύντομα. Αλλά θα σας αφήσω με τη γυναίκα που λατρεύω, θαυμάζω και αγαπώ», πρόσθεσε.

Η Selena Gomez είχε αποκαλύψει τη συμμετοχή της Meryl Street στο νέο κύκλο του «Only Murders In The Building» στις αρχές του έτους.

Αν και οι λεπτομέρειες του ρόλου της Meryl Streep δεν έχουν γίνει γνωστές, ο συνδημιουργός της σειράς, John Hoffman, δήλωσε στο The Hollywood Reporter στο περιθώριο των Writers Guild Awards ότι «ήταν η ονειρική επιλογή» για τον χαρακτήρα που υποδύεται η καταξιωμένη ηθοποιός.

Η Meryl Streep επιστρέφει στη μικρή οθόνη με το «Only Murders In The Building» μετά τη συμμετοχή της στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Big Little Lies» του HBO το 2019.

Στον τρίτο κύκλο του «Only Murders In The Building» η πρωταγωνιστική τριάδα της Selena Gomez, του Steve Martin και του Martin Short βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν ακόμη φόνο – και κάνει podcast.

Στα νέα επεισόδια της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Paul Rudd, Jesse Williams, Ashley Park, Tina Fey, Vanessa Aspillaga, Adina Verson, Ryan Broussard και Andrea Martin.

Ο επίσημος λογαριασμός του «Only Murders In The Building» στο Instagram δημοσίευσε επίσης μία φωτογραφία της Selena Gomez και της Merly Streep, με τη λεζάντα: «Αυτό ήταν το τέλος για τη Meryl Streep! Ανυπομονούμε να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει για την τρίτη σεζόν».

Η τρίτη σεζόν του «Only Murders In The Building» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Hulu και στο Disney+ αργότερα φέτος.