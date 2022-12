Selena Gomez: Το μήνυμα ενσυναίσθησης του «My Mind & Me» και τα χαρούμενα νέα τραγούδια

Η Selena Gomez μιλάει για το μήνυμα ενσυναίσθησης που θέλει να στείλει με το ομότιτλο τραγούδι του ντοκιμαντέρ της «My Mind & Me» και για τον στόχο που θέλει να πετύχει με τα νέα τραγούδια της.

Στο «My Mind & Me», το τραγούδι του ομώνυμου ντοκιμαντέρ της για το Apple TV+, η Selena Gomez τραγουδάει: «Αν κάποιος με δει έτσι, τώρα δεν θα νιώθει μόνος».

Η δυναμική μπαλάντα, που κέρδισε το βραβείο για το Κινηματογραφικό Τραγούδι της Χρονιάς στην εκδήλωση Hitmakers 2022 του Variety, έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα μήνυμα ενσυναίσθησης προς όλους όσοι παλεύουν με την ψυχική υγεία τους.

«Αυτό νιώθω ότι είναι γραφτό να κάνω. Απλά να μπορώ να πω: “Έι, ξέρω πώς είναι αυτό το συναίσθημα – μισώ αυτό το συναίσθημα – και σε βλέπω”», εξήγησε η Selena Gomez μιλώντας στο Variety.

Σε σκηνοθεσία του Alek Keshishian, το ντοκιμαντέρ «My Mind & Me» καταγράφει τα τελευταία έξι χρόνια από τη ζωή της Selena Gomez, καθώς παλεύει με την κατάθλιψη και το άγχος και αποκαλύπτει ότι έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την τραγουδίστρια και ηθοποιό σε καταστάσεις συναισθηματικής δυσφορίας, καθώς και σε καταστάσεις που έρχεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις του αυτοάνοσου νοσήματος του λύκου από το οποίο πάσχει.

Κανείς από τους πέντε συνεργάτες της Selena Gomez στο τραγούδι – οι Amy Allen, Jon Bellion, Michael Pollack, Stefan Johnson και Jordan K. Johnson – δεν είχε δει το ντοκιμαντέρ πριν γράψουν το «My Mind & Me».

«Η Selena μοιράστηκε μαζί μας ποια μέρη της ζωής της θα κάλυπτε το ντοκιμαντέρ, καθώς και τις προσωπικές της σημειώσεις στο ημερολόγιό της και τα ποιήματά της», είπε ο Pollack στο Variety.

Η Selena Gomez δεν δίστασε να μοιραστεί το ημερολόγιό της με την ομάδα. «Κατά κάποιον τρόπο, με έσωσε από το να χρειαστεί να μιλήσω ξανά για όλα αυτά τα πράγματα που ένιωθα,. Νομίζω ότι όταν είσαι ειλικρινής και βγαίνεις από αυτή την κατάσταση, προκύπτει πάντα η καλύτερη μουσική», σημείωσε.

Το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε τέσσερις ημέρες σε ένα σπίτι στο Palm Springs της Καλιφόρνια.

Η Allen είπε: «Μόλις καταλήξαμε στη γενικότερη ιδέα του να νιώθεις σε σύγκρουση με το ίδιο σου το μυαλό, το τραγούδι γράφτηκε από μόνο του. Ήταν μια ονειρική συνάντηση, γιατί είναι πολύ σπάνιο ένα τραγούδι να βγαίνει τόσο φυσικά».

Όσο ωμοί και ευάλωτοι και αν είναι οι στίχοι, η Selena Gomez πιστεύει ότι η ηχογράφηση του τραγουδιού ήταν πιο εύκολη απ’ ό,τι φανταζόταν. «Ένιωσα εξαιρετικά συνδεδεμένη με αυτό που τραγουδούσα και αυτό που έλεγα. Ειλικρινά, ήταν θεραπευτικό για εμένα», θυμήθηκε.

Το ομότιτλο τραγούδι του «My Mind & Me» έχει γίνει μέρος των συζητήσεων για τις πιθανές υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού μαζί με τα τραγούδια της Taylor Swift, της Rihanna, της Lady Gaga και του Joe Jonas.

«Αυτό είναι τόσο τρομακτικό. Σίγουρα δεν ήταν στα σχέδιά μου», σχολίασε η αστέρας της pop.

Η Selena Gomez επιβεβαίωσε επίσης ότι ετοιμάζει νέα μουσική. «Για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύτηκα να ασχοληθώ με τη μουσική τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του “Only Murders In The Building”», είπε για τη σειρά του Hulu στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short.

«Αλλά τώρα που μπήκα ξανά στο στούντιο, είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι έχω πιο δυνατά πράγματα να πω από το “είμαι λυπημένη”. Νιώθω πολύ συνδεδεμένη με αυτό που προσπαθώ να πω», συνέχισε.

Η Selena Gomez μίλησε για τα νέα τραγούδια της και στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης Hitmakers 2022 του Variety, που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και τα περιέγραψε «ισχυρά, ενδυναμωτικά» και «πραγματικά χαρούμενα».

«Είμαι τόσο χαρούμενη και θα γίνεται και εσείς το ίδιο χαρούμενοι όταν ακούσετε τη μουσική, το υπόσχομαι. Θέλω όλοι να νιώσουν καλά όταν ακούσουν το νέο δίσκο», ανέφερε.

