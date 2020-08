Η Selena Gomez μιλά για την πιθανότητα συνεργασίας με την Taylor Swift

Η πολυπόθητη για το κοινό συνεργασία μεταξύ της Selena Gomez και της Taylor Swift ίσως γίνει πραγματικότητα.

Η Gomez μίλησε για το ενδεχόμενο δισκογραφικής σύμπραξης με την επί πολλά έτη φίλη της κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο talk show «Animal Talking» του Twitch, την προηγούμενη εβδομάδα.

Χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες, η Selena επιβεβαίωσε ότι έχουν κάνει συζητήσεις με την Taylor σχετικά με μια πιθανή συνεργασία τους.

«Πάντα ονειρευόμουν να κάνω ένα τραγούδι με την Taylor», είπε η 28χρονη τραγουδίστρια και πρόσθεσε: «Και οι δύο θέλαμε να το κάνουμε αυτό… σίγουρα το έχουμε συζητήσει».

.@SelenaGomez talks dream collab with Taylor Swift on Twitch’s ‘Animal Talking’:

“I’ve always dreamt of doing a song with Taylor. We both wanted to do that. It just feels like we’re family…she’s been my best friend. But we’ve talked about it for sure” pic.twitter.com/WVy5snhbCP

— Pop Crave (@PopCraveMusic) August 6, 2020