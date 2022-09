Η Selena Gomez μιλά για τον «πανέμορφο» γάμο της Britney Spears: «Είμαι πραγματικά χαρούμενη για εκείνη»

Η Selena Gomez ήταν ένας από τους επώνυμους καλεσμένους στον γάμο της Britney Spears.

Η Selena Gomez μίλησε για τον «πανέμορφο» γάμο της Britney Spears και του Sam Asghari.

Σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» το βράδυ της Πέμπτης μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στη σειρά «Only Murders In The Building», Martin Short και Steve Martin, η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός σχολίασε με τον παρουσιαστή μια φωτογραφία από τον γάμο, στην οποία διακρίνεται μαζί με τη νύφη, καθώς και με την Drew Barrymore, τη Madonna, την Paris Hilton και την Donatella Versace.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη για εκείνη. Ήταν πανέμορφα», είπε η Selena Gomez για την Britney Spears, αποκαλύπτοντας ότι στους καλεσμένους προσφέρθηκε «finger food» κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.

«Ένας γάμος την Πέμπτη, αυτό δεν σημαίνει συνήθως ότι η νύφη και ο γαμπρός προσπαθούν να κάνουν έκπτωση;», αστειεύτηκε ο Jimmy Kimmel. «Δεν ξέρω», απάντησε η Gomez γελώντας.

Η Selena Gomez φόρεσε μια μπλε στράπλες ολόσωμη φόρμα για τον γάμο της Britney Spears και του Sam Asghari που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου στην κατοικία της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες.

britney, paris hilton, madonna, donatella versace, drew barrymore and selena gomez singing ‘vogue’, iconic pic.twitter.com/EKSPrPMlaD — 2000s (@PopCulture2000s) June 10, 2022

Στη δεξίωση που ακολούθησε, η Selena Gomez τραγούδησε την επιτυχία «Vogue» της Madonna από το 1990 μαζί με την ίδια τη βασίλισσα της pop, την Drew Barrymore, την Paris Hilton, την Donatella Versace και την Britney Spears.

Η Selena Gomez ήταν μάλιστα ένας από τους καλεσμένους του γάμου τους οποίους η Spears ευχαρίστησε προσωπικά με μία δημοσίευσή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μετά την τελετή.

«Η Drew Barrymore, ο έρωτάς μου και η Selena Gomez που εν τω μεταξύ είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά, αν είναι δυνατόν, ήρθαν και οι δύο!» έγραψε η 40χρονη τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας στην ίδια ανάρτηση ότι είχε πάθει κρίση πανικού λίγο πριν τον γάμο.

Μερικοί άλλοι διάσημοι καλεσμένοι που παρευρέθηκαν στο γάμο της Britney Spears και του Asghari ήταν ο σύζυγος της Paris Hilton, Carter Reum και η μητέρα της, Kathy Hilton, ο will.i.am των Black Eyed Peas, ο Ansel Elgort και η Maria Menounos.

Μετά από τη ζεστή τελετή, η Britney Spears και οι καλεσμένοι της διασκέδασαν μέχρι τις 11:30 περίπου το βράδυ.