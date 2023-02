Η Selena Gomez μιλά για την αύξηση του βάρους της: «Δεν είμαι μοντέλο και ούτε θα γίνω»

Η Selena Gomez δηλώνει ότι δεν είναι μοντέλο και «δεν θα γίνει ποτέ», λέγοντας στους επικριτές να «φύγουν» αν δεν τους αρέσει.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός απάντησε κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok στα πρόσφατα σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της και αποκάλυψε ότι η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει για τον λύκο της έχει προκαλέσει δραστικές αυξομειώσεις στο βάρος της.

Η Selena Gomez, η οποία διαγνώστηκε με το αυτοάνοσο νόσημα του συστημικού ερυθηματώδους λύκου το 2014, εξήγησε ότι το βάρος της τείνει να αυξομειώνεται εξαιτίας της κατακράτησης υγρών όταν παίρνει φάρμακα.

Επίσης, θέλησε να παροτρύνει τους άλλους ανθρώπους που μπορεί να παλεύουν με την εικόνα τους για παρόμοιους λόγους να θυμούνται ότι εξακολουθούν να είναι «όμορφοι» και «υπέροχοι».

«Όταν παίρνω φάρμακα, τείνω να συγκρατώ πολύ βάρος σε νερό και αυτό συμβαίνει πολύ φυσιολογικά. Όταν τα σταματώ, τείνω να χάνω κατά κάποιο τρόπο βάρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το τίμημα που έχει επιφέρει στην ψυχική υγεία της, η Selena Gomez προσπαθεί να παραμένει συγκεντρωμένη στη γενικότερη εικόνα: την υγεία της.

«Ήθελα απλώς να πω και να ενθαρρύνω οποιονδήποτε εκεί έξω που νιώθει οποιαδήποτε ντροπή για αυτό ακριβώς που επιδιώκει και κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία – θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι είστε όμορφοι και είστε υπέροχοι και, ναι, ίσως έχουμε μέρες που νιώθουμε χάλια, αλλά προτιμώ να είμαι υγιής και να φροντίζω τον εαυτό μου», σχολίασε.

Η Selena Gomez τόνισε επίσης ότι δεν θα γίνει «ποτέ» μοντέλο και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους, προτού δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει το body shaming σε κανέναν.

«Δεν είμαι μοντέλο, δεν θα γίνω ποτέ. Νομίζω ότι (τα μοντέλα) είναι φοβερά, να το θυμάστε, αλλά σίγουρα, σίγουρα εγώ δεν είμαι τέτοια! Οπότε αυτό είναι όλο, αρχίζει να γίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά ήθελα απλώς να σας πω ότι σας αγαπώ παιδιά», είπε.

Παρ’ όλα αυτά, ολοκλήρωσε με ένα ιδιαίτερο μήνυμα τόσο προς τους θαυμαστές της όσο και προς τους επικριτές της.

«Ευχαριστώ που με στηρίζετε και με καταλαβαίνετε, και αν όχι, φύγετε, γιατί ειλικρινά δεν πιστεύω ότι πρέπει να ντροπιάζουμε τους ανθρώπους για το σώμα τους ή οτιδήποτε άλλο», συμπλήρωσε.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB

— Selena Gomez News 🎬 (@OfficialSGnews) February 16, 2023