Selena Gomez: Αποκαλύπτει ότι η Meryl Streep συμμετέχει στην τρίτη σεζόν του «Only Murders In The Building»

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Selena Gomez δήλωσε ότι η guest star των ονείρων της στη σειρά «Only Murders In The Building» θα ήταν η Meryl Streep.

Αυτό το όνειρο γίνεται τώρα πραγματικότητα, καθώς η εμβληματική ηθοποιός θα εμφανιστεί στην επερχόμενη τρίτη σεζόν της κωμικής σειράς του Hulu, στην οποία πρωταγωνιστούν η Selena Gomez, ο Martin Short και ο Steve Martin.

Η Selena Gomez ανακοίνωσε την είδηση δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο κάθεται ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές της Steve Martin και Martin Short, στο πλατό του σαλονιού της επιτυχημένης σειράς, που έχει λάβει επτά υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες.

«Παιδιά! Είμαστε στο πλατό! Τι γυρίζουμε; Την τρίτη σεζόν! Η παρέα επέστρεψε!», λέει η Selena Gomez, καθώς γυρίζει την κάμερα για να δείξει τους συμπρωταγωνιστές της Andrea Martin και Paul Rudd, ο οποίος θα έχει μεγάλο ρόλο αυτή τη σεζόν μετά την αξιομνημόνευτη εμφάνισή του στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του «Only Murders In The Building».

«Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερο», είπε ο Paul Rudd χαμογελώντας, ενώ η Selena Gomez έστρεψε την κάμερα ξανά προς τον εαυτό της για να φανεί η Meryl Streep να σηκώνει το κεφάλι της πίσω από τον καναπέ.

«Steve θέλεις ένα μαξιλάρι; Marty είσαι καλά;» είπε η 73χρονη ηθοποιός, πριν βάλει το χέρι της στον ώμο της Gomez. «Είσαι καλά;»

«Είμαι καλά, ευχαριστώ Meryl, είσαι γλυκιά», απάντησε η Selena Gomez, προσπαθώντας να κρύψει τον υπέρμετρο ενθουσιασμό της.

Ο Steve Martin ανάρτησε στο Twitter μια απολαυστική ασπρόμαυρη φωτογραφία του καστ όπου ο ίδιος, η Meryl Streep, ο Martin Short, η Selena Gomez και ο Paul Rudd χαμογελούν στην κάμερα και βρίσκονται αγκαλιά στον ίδιο καναπέ.

«Τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του “Only Murders In The Building” έχουν ξεκινήσει! Ένα καστ που αποτελεί όνειρο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Selena Gomez εξέφρασε για πρώτη φορά την επιθυμία της να συμμετάσχει η Meryl Streep ως guest star στη σειρά λέγοντας τον Δεκέμβριο στη Vogue: «Θα επέλεγα τον μεγαλύτερο καλεσμένο απ’ όλους. Πιθανώς τη Meryl ή κάποιον πραγματικά εκπληκτικό σαν και αυτή».

Ο τρίτος κύκλος του «Only Murders In The Building» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Hulu (και στο Disney+ στην Ελλάδα) κατά τη διάρκεια του 2023.

The filming of Season 3 of “Only Murders in the Building” has begun! A cast to dream of. pic.twitter.com/mvMkJknoEk

— Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2023