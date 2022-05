Η Selena Gomez αντιδρά στο μακελειό στο Τέξας: «Αν τα παιδιά δεν είναι ασφαλή στο σχολείο, πού είναι ασφαλή;»

Η Selena Gomez κάλεσε τους Αμερικανούς πολιτικούς να αναλάβουν δράση μετά το φρικτό μακελειό σε δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας την Τρίτη 24 Μαΐου, όπου ένας 18χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε 19 παιδιά και 2 ενήλικες.

«Σήμερα στην πατρίδα μου, το Τέξας, 18 αθώοι μαθητές σκοτώθηκαν ενώ απλώς προσπαθούσαν να μορφωθούν» έγραψε η τραγουδίστρια, πριν ο τραγικός απολογισμός των νεκρών μαθητών ανέβει στους 19.

«Μία δασκάλα σκοτώθηκε κάνοντας τη δουλειά της, μία ανεκτίμητη αλλά δυστυχώς υποτιμημένη δουλειά. Αν τα παιδιά δεν είναι ασφαλή στο σχολείο, πού είναι ασφαλή;» πρόσθεσε.

Η Selena Gomez, η οποία κατάγεται από το Grand Prairie του Τέξας, κοινοποίησε επίσης έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Everytown for Gun Safety, η οποία τάσσεται υπέρ της ελέγχου της οπλοκατοχής και κατά της ένοπλης βίας.

Σε ένα επόμενο tweet, η 29χρονη τραγουδίστρια δήλωσε αυτό που αισθάνονται πολλοί Αμερικανοί μετά την 27η ένοπλη επίθεση σε σχολείο μέσα στο 2022.

«Είναι τόσο απογοητευτικό και δεν ξέρω τι να πω πια. Αυτοί που έχουν την εξουσία πρέπει να σταματήσουν να λένε μόνο λόγια και να αλλάξουν πραγματικά τους νόμους για να αποτρέψουν τέτοιες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα στο μέλλον», ανέφερε.

Today in my home state of Texas 18 innocent students were killed while simply trying to get an education. A teacher killed doing her job; an invaluable yet sadly under appreciated job. If children aren’t safe at school where are they safe?

— Selena Gomez (@selenagomez) May 25, 2022