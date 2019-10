Η Selena Gomez μοιράζεται την πιο ειλικρινή και συναισθηματική πλευρά της.

Κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο τραγούδι «Lose You To Love Me» της Selena Gomez.

Το «Lose You To Love Me» δίνει τέλος σε μία δισκογραφική απουσία σχεδόν ενάμιση έτους, καθώς αποτελεί το πρώτο προσωπικό single της pop star μετά το «Back To You» για το soundtrack της σειράς «13 Reasons Why» του Netflix, της οποίας είναι παραγωγός.

Ωστόσο δεν είναι δυνατό να παραλειφθούν δύο αξιοσημείωτες συνεργασίες που μεσολάβησαν.

Πρόκειται για τη συνάντηση της Selena Gomez με τους Ozuna και Cardi B στο smash hit «Taki Taki» του DJ Snake, το video clip του οποίου έχει συγκεντρώσει 1,5 δισεκατομμύριο προβολές σε διάστημα δώδεκα μηνών, όπως και για τη συνύπαρξη με τους J Balvin και Tainy στο single «I Can’t Get Enough» του Benny Blanco.

Το «Lose You To Love Me» ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη Selena Gomez και σηματοδοτεί το lead single του νέου άλμπουμ της, διαδόχου του «Revival» (2015).

«Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τα πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ μου», σχολιάζει η τραγουδίστρια κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων ετών.

«Θέλω οι άνθρωποι να νιώσουν ελπίδα και να γνωρίζουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να γίνουν δυνατότεροι και καλύτεροι», εξηγεί για το σκοπό του τραγουδιού.

Το «Lose You To Love Me» κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music και συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video σε ασπρόμαυρη αισθητική, που γυρίστηκε από τη Sophie Muller με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η Selena Gomez συνυπογράφει «Lose You To Love Me» μαζί με μια επίλεκτη ομάδα που αποτελείται από τους Julia Michaels, Justin Tranter, Mattman & Robin και FINNEAS (σ.σ. ο αδελφός της Billie Eilish).

Η Selena Gomez συνεχίζει συγχρόνως την αξιόλογη καριέρα της στον κινηματογράφο, στο πλευρό καταξιωμένων ονομάτων του χώρου.

Τη φετινή χρονιά είδαμε την 27χρονη Αμερικανίδα στην ταινία «The Dead Don’t Die» του Jim Jarmusch, δίπλα στους Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi κ.ά., καθώς και στην ταινία «A Rainy Day in New York» του Woody Allen, μαζί με τους Timothée Chalamet και Elle Fanning.

Προερχόμενη από οικογένεια μεταναστών, η Selena Gomez ανέλαβε πρόσφατα για λογαριασμό του Netflix της δημιουργία της σειράς ντοκιμαντέρ «Living Undocumented», η οποία καταγράφει τις προσωπικές διαδρομές οκτώ οικογενειών μεταναστών που κυνηγούν το «αμερικανικό όνειρο».