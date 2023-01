Selena Gomez: Η λαμπερή εμφάνιση με την 9χρονη αδελφή της στις Χρυσές Σφαίρες 2023

Η Selena Gomez και η μικρή αδελφή της έκλεψαν τα βλέμματα.

Η Selena Gomez εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών την Τρίτη 10 Ιανουαρίου στο Beverly Hills με ένα πολύ ξεχωριστό συνοδό στο πλευρό της, την 9χρονη αδελφή της Gracie Elliott Teefey.

Ενώ η Selena Gomez φόρεσε ένα υπέροχο σύνολο Valentino Haute Couture που αποτελούνταν από ένα βελούδινο φόρεμα με ψηλό σκίσιμο, μοβ μανίκια με μακριά ουρά, η αδερφή της επέλεξε περισσότερη λάμψη και την ανάλογη τσάντα.

Η Gracie φόρεσε ένα κίτρινο φόρεμα με φούστα από τούλι και μπροστινό μέρος με παγιέτες, αλλά η τσάντα της έκλεψε πραγματικά την παράσταση: μία αστραφτερή σατέν τσάντα Prada Cleo με κρύσταλλα που κοστίζει 3.900 δολάρια στην ιστοσελίδα της Prada.

Η Selena Gomez συμπλήρωσε την εμφάνισή της με πλατφόρμες Santoni, διαμαντένια σκουλαρίκια De Beers, ένα κλασικό ’90s bombshell μακιγιάζ, ενώ είχε τα μαλλιά της δεμένα σε μια ψηλή αλογοουρά, την οποία επιμελήθηκε η επί χρόνια επαγγελματίας της Marissa Marino.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ήταν υποψήφια στις Χρυσές Σφαίρες 2023 για το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short.

Η βραδιά των Χρυσών Σφαιρών δεν είναι η μοναδική έξοδος που έκαναν μαζί η Selena και η μικρή αδελφή της Gracie κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Αυτήν την εβδομάδα, η Selena Gomez δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το δείπνο για τον εορτασμό των γενεθλίων της φίλης της Nicola Peltz Beckham στις 8 Ιανουαρίου, στο οποίο ήταν παρούσα και η Gracie.

Στις 6 Ιανουαρίου, η Selena αποκάλυψε ότι δύο αδελφές πέρασαν μία κοριτσίστικη βραδιά – μόνο οι δυο τους – φορώντας επιπλέον ασορτί ολόμαυρα ρούχα.

Η μητέρα της Selena Gomez, Mandy Teefey, απέκτησε την Gracie με τον πατριό της τραγουδίστριας, Brian Teefey, το 2013 και από τότε οι δύο αδελφές έχουν μία στενή σχέση.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Gracie συνόδευσε τη Selena Gomez στην πρεμιέρα της ταινίας «Frozen 2» (Ψυχρά κι Ανάποδα 2) της Disney στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια. Η αστέρας της pop δήλωσε τότε ότι είχε δώσει στην αδελφή της ορισμένες συμβουλές πριν κάνει την πρώτη εμφάνισή της σε κόκκινο χαλί.

«Έσκυψα και την κοίταξα πριν εμφανιστούμε και της είπα: “Αν αγχωθείς, αν νιώσεις ταραχή, τράβα το χέρι μου και θα σε απομακρύνω αμέσως”», περιέγραψε.

«Και μου είπε: “Ok”, και περπάτησε κατευθείαν στο χαλί και έζησε τη στιγμή της γεμάτη με τα φτερά», συνέχισε η Selena Gomez, αστειευόμενη: «Στεκόμουν εκεί και έλεγα: “Gracie, βάλε με και εμένα στη φωτογραφία”».