Η Selena Gomez θα είναι κριτής στον μαθητικό διαγωνισμό doodles της Google

Οι επίδοξοι νεαροί καλλιτέχνες που ελπίζουν να κάνουν μεγάλη εντύπωση στον φετινό μαθητικό διαγωνισμό τέχνης «Doodle for Google» θα κριθούν από τη Selena Gomez. Η 29χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή που θα αναδείξει τον φετινό νικητή.

Ο ετήσιος διαγωνισμός, ο οποίος ενθαρρύνει τους μαθητές από το νηπιαγωγείο έως την τρίτη Γυμνασίου να σχεδιάσουν τη δική τους εκδοχή του λογότυπου της Google, έχει ένα εμπνευσμένο θέμα για το 2022: «Φροντίζω τον εαυτό μου με…».

Η Selena Gomez δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του μαθητικού διαγωνισμού λόγω του θέματος που επέλεξε η Google για το 2022.

«Το φετινό θέμα “Φροντίζω τον εαυτό μου με…” έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Ανυπομονώ να μάθω τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν την ψυχική υγεία και την αυτοφροντίδα», έγραψε σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Selena Gomez εξήγησε αναλυτικότερα τι σημαίνει για εκείνη το θέμα του φετινού διαγωνισμού της Google σε ένα βίντεο.

«Μαθαίνω τους καλύτερους τρόπους για να φροντίζω τον εαυτό μου. Ξέρω από πρώτο χέρι πόσο τρομακτικά και μοναχικά μπορεί να αισθάνεσαι όταν αντιμετωπίζεις τις πιέσεις του κόσμου μόνη σου, ειδικά σε νεαρή ηλικία», ανέφερε.

«Γι’ αυτό ξεκίνησα το Rare Impact Fund με στόχο να συγκεντρώσω 100 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση στην ψυχική υγεία, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες κοινότητες. Και είναι υπέροχο που η Google συμμετέχει μαζί μας σε αυτή την αποστολή!», είπε για τον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος είναι συνεργάτης του «Rare Impact Fund»

«Μου αρέσει να μεταφέρω τις εμπειρίες μου στην τέχνη μου και ανυπομονώ να δω πώς θα κάνουν το ίδιο και οι μαθητές», πρόσθεσε η Selena Gomez.

#DoodleForGoogle is back, and this year Rare Impact Fund founder @SelenaGomez is joining our judges panel. This year's theme is "I care for myself by…" and we can't wait to see your submissions! Learn more and enter today → https://t.co/QPYvZte0Bn pic.twitter.com/gXuzXC8ijn

Τα νικητήρια doodles θα εμφανιστούν στην αρχική σελίδα της Google, ενώ οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό ή μέσο θέλουν για να εκφραστούν, αρκεί να μπορεί να φωτογραφηθεί καθαρά και να παρουσιαστεί σε δισδιάστατη μορφή.

Ο δημιουργός της συμμετοχής που θα κερδίσει στον διαγωνισμό θα λάβει επίσης υποτροφία 30.000 δολαρίων για το κολέγιο και ένα τεχνολογικό βραβείο 50.000 δολαρίων για το σχολείο του. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Μαρτίου.

«Όλοι μας έχουμε πολλά να κάνουμε – και τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας», αναφέρει η Google σχετικά με τον διαγωνισμό.

«Ποια είναι τα αγαπημένα σας πράγματα που σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα όταν είστε στεναχωρημένοι; Πώς κάνετε ένα διάλειμμα; Ποιες δραστηριότητες σας κάνουν να αισθάνεστε ήρεμοι ή σας δίνουν ενέργεια; Τι ή ποιος φέρνει χαρά στην καρδιά σας;», συνεχίζει.

«Το θέμα μας φέτος σας καλεί να μοιραστείτε τον τρόπο με τον οποίο φροντίζετε το μυαλό, το σώμα ή/και το πνεύμα σας καθώς αντιμετωπίζετε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει κάθε νέα μέρα», περιγράφει.

Εκτός από τη Selena Gomez, στην κριτική επιτροπή του φετινού διαγωνισμού συμμετέχουν επίσης η ιδρύτρια του «Sad Girls Club» και ακτιβίστρια της ψυχικής υγείας Elyse Fox και η καθηγήτρια ειδικής αγωγής Juliana Urtubey, Εθνική Δασκάλα της Χρονιάς 2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

The #DoodleForGoogle contest is officially open! This year's theme is “I care for myself by…” and we invite you to tell us how you care for your mind, body and spirit.

We can't wait to see what you create. Enter now at https://t.co/2PRBhdGxE8 pic.twitter.com/p9HEIDU3z5

