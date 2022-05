Η Selena Gomez κατηγορεί τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για το μακελειό στο Μπάφαλο

Η Selena Gomez κατηγόρησε για άλλη μία φορά τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν κάνουν αρκετά για να σταματήσουν την εξάπλωση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους.

Με αφορμή το ρατσιστικό μακελειό στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το Σάββατο 14 Μαΐου, όπου ένας 18χρονος λευκός άνοιξε πυρ σε ένα σούπερ μάρκετ και στόχευσε ειδικά μαύρους πελάτες, η 29χρονη τραγουδίστρια έγραψε στο Twitter: «Η καρδιά μου έχει ραγίσει από τη φρικτή επίθεση στο Μπάφαλο».

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Selena Gomez δημοσιοποίησε ένα ιδιωτικό μήνυμα που έστειλε στους Mark Zuckerberg και Sheryl Sandberg του Facebook, με το οποίο απηύθυνε έκκληση προς τον ιδρυτή και τη διευθύνουσα σύμβουλο του Facebook, αντίστοιχα, να ξεκινήσει ένας διάλογος για τα θέματα της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.

Συνέχισε τις προσπάθειές της τον περασμένο Ιούλιο, όταν αναρωτήθηκε γιατί το Facebook επιτρέπει να διαδίδεται στην πλατφόρμα του η παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας που έχει σκοτώσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Σε μία νέα κίνηση στη συνεχιζόμενη προσπάθειά της να θέσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς προ των ευθυνών τους, η Selena Gomez πρόσθεσε στο tweet της ότι «οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσουν το μίσος».

Η Selena Gomez αναδημοσίευσε ένα tweet από το Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Μίσους που ανέφερε: «Η αποτυχία των κολοσσών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το διαδικτυακό μίσος και την παραπληροφόρηση έχει επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο. Οι λέξεις μπορούν να σκοτώσουν».

Η ανάρτηση περιέχει έναν σύνδεσμο ένα άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στον Guardian ο διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου, υποστηρίζοντας ότι το μακελειό στο Μπάφαλο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν η Meta, το Twitter και η Google είχαν κάνει περισσότερες ενέργειες για την καταπολέμηση της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 18χρονος δράστης, Payton S. Gendron, ερευνούσε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού Αφροαμερικανών, ενώ υπολογίζεται ότι ταξίδεψε 320 χιλιόμετρα από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη ως το σημείο του μακελειού.

Ο Gendron πυροβόλησε – σε κατάσταση αμόκ – έντεκα μαύρους και δύο λευκούς, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους, ενώ μετέδιδε την επίθεση σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Twitch.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκε ένα ρατσιστικό μανιφέστο 18 σελίδων που φέρεται να γράφτηκε από τον δράστη και αναλύει τη ρατσιστική ιδεολογία του, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ανήκουν μόνο στους λευκούς.

My heart is broken by the horrific attack in Buffalo. Social media companies have not done enough to deal with hate. https://t.co/hwpqJVVEEb

— Selena Gomez (@selenagomez) May 16, 2022