Η Selena Gomez καλεί τους άνδρες να «αντισταθούν» στην απόφαση των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις

Η Selena Gomez παραμένει αδιάλλακτη στη θέση της για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών.

Και σε δηλώσεις που παραχώρησε από το κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, θέλησε να επισημάνει στους άντρες ότι πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα των γυναικών.

Η Selena Gomez ρωτήθηκε από το Variety σχετικά με ένα έντονο μήνυμα που έγραψε στο Twitter την Παρασκευή 24 Ιουνίου, την ίδια ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έβαλε τέλος στο δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών στην άμβλωση μετά από σχεδόν 50 χρόνια.

Στην απάντησή της, η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εξήγησε τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το Χόλιγουντ για να βοηθήσει στον αγώνα για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της υγείας των γυναικών.

«Έχει να κάνει με την ψήφο. Έχει να κάνει με το να πείσουμε τους άνδρες. τους άνδρες που πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να μιλήσουν επίσης εναντίον αυτού του ζητήματος», δήλωσε.

«Είναι επίσης ο αριθμός των γυναικών που υποφέρουν. Απλώς δεν είμαι ευχαριστημένη και ελπίζω ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε αυτό», συνέχισε.

.@SelenaGomez on what Hollywood can do in light of #RoeVsWade getting overturned: "It's about voting, it's about getting men — men needing to stand up and also speak against this issue. It's also the amount of women that are hurting. I'm just not happy." https://t.co/jLjwaGfpcA pic.twitter.com/gsvN27UYFi

— Variety (@Variety) June 28, 2022