Η μουσική συνάντηση της Selena Gomez με τον Jax Jones πρόκειται να κυκλοφορήσει πιο σύντομα από ό,τι έχετε φανταστεί.

Πρόσφατα, σας ενημερώσαμε για τα προσεχή επαγγελματικά πλάνα της 25χρονης τραγουδίστριας, τα οποία συνοδεύονται από πολλά γεγονότα και φήμες. Το μόνο βέβαιο είναι η Selena Gomez επανέρχεται δριμύτερη στις επάλξεις, ύστερα από την περιπέτεια με την υγεία της και τη μεταμόσχευση νεφρού στην οποία υπεβλήθη για να αντιμετωπίσει τον Λύκο.

Ο Βρετανός DJ και μουσικός παραγωγός Jax Jones έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό χάρη στο «You Don’t Know Me» με τη συμμετοχή της RAYE, ένα τραγούδι που ανέβηκε έως την κορυφαία δεκάδα του διεθνούς Airplay Chart στη χώρα μας. Πριν λίγο καιρό, ακολούθησε η συνεργασία του με την Demi Lovato στο «Instruction», ένα single με έκδηλες σάμπα επιρροές.

Από την πλευρά της, η Selena Gomez έχει σταματήσει στα δύο καινούρια singles που σύστησε τους προηγούμενους μήνες: Στο «Bad Liar» που έχει «χτιστεί» γύρω από τη γραμμή του «Psycho Killer» των Talking Heads (1977) και στο «Fetish» με τη συμβολή του Gucci Mane, το οποίο συζητήθηκε έντονα για το… αλλόκοτο video clip που το οπτικοποίησε.

Η σύμπραξη της Selena Gomez με τον Jax Jones χρονολογείται στο 2015, όταν ηχογράφησαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «This Is Real».

Η pop ετοίμαζε το άλμπουμ του «Revival» εκείνη την περίοδο και κατά συνέπεια πραγματοποιούσε συναντήσεις με διάφορους μουσικούς παραγωγούς. Παρόλο που υπήρχαν εικασίες ότι το single θα συμπεριλαμβανόταν στο δίσκο, κάτι που τελικά δε συνέβη.

Τον προηγούμενο Ιανουάριο, ο Jax Jones είχε δώσει μία γεύση από το τραγούδι στα κοινωνικά δίκτυα:

SOCORRO! Rumores indicam que essa é a colaboração de Selena com Jax Jones. Estamos no chão com «This Is Real» pic.twitter.com/kN01AdwYI3

— Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) 23 Ιανουαρίου 2017