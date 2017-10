Ο Jax Jones αρνείται ότι θα κυκλοφορήσει επίσημα η συνεργασία του με τη Selena Gomez σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «This Is Real» που ηχογράφησαν μαζί προ διετίας.

Το τελευταίο διάστημα είχαν φουντώσει οι φήμες για τη δισκογραφική επάνοδο της νεαρής τραγουδίστριας, με διάφορα ονόματα μουσικών παραγωγών να παρελαύνουν σε κάθε δημοσίευμα.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Jax Jones, τον Βρετανός DJ και μουσικό παραγωγό που γνωρίσαμε χάρη στο «You Don’t Know Me», όλα έμοιαζαν αληθινά. Το τραγούδι τους είχε τίτλο «This Is Real» και είχε οριστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας. Σύμφωνα τουλάχιστον με την ιστοσελίδα του «Genius» που ισχυρίστηκε ότι το single θα ερχόταν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και έγινε αιτία για τη διάδοση της είδησης.

Μολονότι το κοινό είχε ενθουσιαστεί για τη φημολογούμενη επάνοδο της Selena Gomez, τελικά έπεται απογοήτευση, αφού η είδηση διαψεύδεται κατηγορηματικά δια στόματος Jax Jones.

Ο 30χρονος Βρετανός απάντησε σε έναν Αμερικανό ραδιοφωνικό παραγωγό που έκανε αναφορά επί του θέματος στο Twitter και, δυστυχώς, έδωσε τέλος στα σενάρια.

«Δεν είμαι σίγουρος ποιος ξεκίνησε τη φήμη. Δυστυχώς δε θα κυκλοφορήσει. Αγαπώ τη Selena. Θα μου άρεσε να έκανα περισσότερα μαζί της», έγραψε για να κλείσει το θέμα.

.@MikeAdamOnAir @selenagomez yo not sure who started this rumour. Sadly it isn't. Love selena. Would love to do more with her ❤️

— JaxJones (@JaxJones) October 13, 2017