Η Selena Gomez γιόρτασε τα γενέθλιά της με Christina Aguilera, Paris Hilton και «Barbie»

Η βραδιά των γενεθλίων της Selena Gomez τα είχε όλα.

Η Selena Gomez γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της το Σάββατο 22 Ιουλίου με ένα λαμπερό πάρτι.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram διάφορες φωτογραφίες από το πάρτι των γενεθλίων της, στις οποίες χορεύει και ποζάρει με τους καλεσμένους της, μεταξύ των οποίων η Paris Hilton και η Christina Aguilera.

Στο μεγάλο πάρτι παρευρέθηκαν επίσης πολλοί ακόμη επώνυμοι, μεταξύ των οποίων ο Diplo, η Sabrina Claudio, ο Benny Blanco, η Karol G και ο Tyga, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα από τη βραδιά που ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Selena Gomez έδωσε επίσης στους ακολούθους της μια εικόνα από την εντυπωσιακό look της για τα γενέθλιά της: Η αστέρας της pop έλαμπε με ένα στράπλες κόκκινο μίνι φόρεμα με φλοράλ μοτίβα.

«31», σχολίασε με λιτό τρόπο η Selena Gomez στη λεζάντα των φωτογραφιών από το πάρτι της.

Η Paris Hilton σχολίασε στην ανάρτηση: «Χρόνια πολλά όμορφη! Ήταν τόσο διασκεδαστικό που γιορτάσαμε μαζί σου χθες το βράδυ!».

Στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, η Selena Gomez δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει έναν άλλο διάσημο καλεσμένο του πάρτι της – την Christina Aguilera.

Στο στιγμιότυπο, η εορτάζουσα είχε σκύψει για να αγκαλιάσει την Christina Aguilera, η οποία απολάμβανε το πάρτι από το πλεονεκτικό σημείο μιας ξύλινης καρέκλας.

Οι εορτασμοί των γενεθλίων δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η Selena Gomez αποκάλυψε ότι απόλαυσε επίσης μια ιδιωτική προβολή της νέας ταινίας «Barbie» με πρωταγωνίστρια τη Margot Robbie.

Η Selena Gomez ανάρτησε στις ιστορίες της στο Instagram ορισμένες φωτογραφίες από την ιδιωτική προβολή της «Barbie» που παρακολούθησε μαζί με τη μικρή της αδελφή Gracie και τις φίλες της.

Όλη η παρέα φορούσε ροζ ρούχα σε μία ωδή στην ταινία της Greta Gerwig, η οποία κατέκτησε με άνεση την κορυφή του box office του Σαββατοκύριακου.

Στο πνεύμα της «Barbie» μπήκε και η Selena Gomez, η οποία άλλαξε look και επέλεξε για την περίσταση ένα φωτεινό ροζ φόρεμα και ασορτί κραγιόν.

Μετά την ταινία, ακολούθησε ένα φιλικό δείπνο, με τη Selena Gomez να δημοσιεύει φωτογραφίες της παρέας να κάθεται σε ένα τραπέζι γεμάτο με φαγητά και ποτά.

Δείτε παρακάτω στιγμιότυπα από τα γενέθλια της Selena Gomez.

