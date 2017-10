Μετά το «TIME», ήρθε η σειρά του «Billboard» να τιμήσει τη Selena Gomez και να την κατονομάσει ως «Γυναίκα της Χρονιάς».



Λίγες ώρες έπειτα από τη διάδοση του τέλος της σχέσης της με τον The Weeknd, η Selena Gomez ανακηρύσσεται «Γυναίκα της Χρονιάς» από το «Billboard».

Η διάσημη ηγέτιδα στην κατάταξη του «Billboard 200» θα παραλάβει το βραβείο στις 30 Νοεμβρίου, στο ετήσιο δείπνο «Γυναίκες στη Μουσική» και στο αντίστοιχα γκαλά των βραβείων, που θα διοργανωθεί στην αίθουσα του «Roy Dolby» στο Λος Άντζελες.

Η Selena Gomez, μία βραβευμένη τραγουδίστρια, παραγωγός και ηθοποιός, θα αποτελέσει μέρος ενός all-star castτων προηγούμενων «Γυναικών της Χρονιάς», όπως η Lady Gaga, η Taylor Swift, η P!nk, η Katy Perry, η Fergie, η Beyoncé και η περσινή νικήτρια Madonna, η οποία είχε πραγματοποιήσει μία ενθουσιώδη ομιλία που άγγιξε το φεμινισμό, το σεξισμό και πολλά άλλα θέματα.

«Η Selena δε σκαρφαλώνει μόνο στις κατατάξεις, αλλά συνεχώς εμπνέει τις νεαρές γυναίκες παντού να είναι αυθεντικές, να δίνουν πίσω και να μη φοβούνται να χρησιμοποιούν τη φωνή τους», δήλωσε ο John Amato, πρόεδρος του ομίλου «The Hollywood Reporter – Billboard Media». «Ποτέ δε φοβάται να μοιραστεί δυνατά τι σκέφτεται και έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να υποστηρίξει τις ανάγκες των άλλων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να την τιμήσουμε ως τη δική μας “Γυναίκα της Χρονιάς”.»

Η καριέρα της Selena Gomez εντοπίζεται στην καλύτερη φάση της.

Το 2015 και το 2016 κυκλοφόρησε τις Top 10 επιτυχίες «Same Old Love», «Hands To Myself» και «We Don’t Talk Anymore», ένα τραγούδι του Charlie Puth όπου συνέδραμε. Το σκηνικό επαναλήφθηκε φέτος με τις επιτυχίες «It Ain’t Me» σε συνεργασία με τον Kygo, «Bad Liar» και «Fetish» με τη συμμετοχή του Gucci Mane. Τις προηγούμενες ημέρες σύστησε το «Wolves» συμπράττοντας με τον Marshmello.

Τέσσερα από τα άλμπουμ της Selena Gomez έχουν αποκτήσει μία θέση στην κορυφαία δεκάδα του «Billboard 200», ενώ το «Revival» (2015) και το «Stars Dance» (2013) κυριάρχησαν στην κορυφή.

Χωρίς να περιορίζεται στη μουσική, η 25χρονη τραγουδίστρια είναι παραγωγός στη σειρά «13 Reasons Why» του Netflix, ξεκίνησε εμπορικές συνεργασίες με την «Coach» και την «Puma» και εργάστηκε ακούραστα σε διάφορες φιλανθρωπικές προσπάθειες: Από το «Step Up Foundation» μέχρι την Παγκόσμια Ημέρα Ευγένειας και τη συγκέντρωση περισσότερων από 500.000 δολαρίων για το Συμμαχία Έρευνας για τον Λύκο. Επίσης, έχει υπάρξει ενεργή πρέσβειρα της UNICEF από το 2009.

Η λαμπερή εκδήλωση για τις «Γυναίκες στη Μουσική» αναγνωρίζει τα πιο ισχυρά γυναικεία στελέχη της μουσικής βιομηχανίας. Οι υπόλοιπες γυναίκες που θα τιμηθούν θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

