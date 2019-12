Η Selena Gomez εξηγεί γιατί έκανε την Taylor Swift να ξεσπάσει σε δάκρυα

Δάκρυα συγκίνησης και χαράς έφεραν στα μάτια της Taylor Swift τα νέα τραγούδια της Selena Gomez.

Το νέο άλμπουμ της Selena Gomez με τίτλο «Rare» κυκλοφορεί στις 10 Ιανουαρίου, όμως οι στενοί φίλοι της pop star είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πρώτοι τα νέα τραγούδια της.

Μεταξύ αυτών η Taylor Swift και η οικογένειά της.

Η Selena Gomez βρέθηκε πρόσφατα στο βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό KISS FM, όπου ανέφερε τη στιγμή που παρουσίασε τα singles «Lose You to Love Me» και «Look at Her Now» στην Taylor Swift και στους γονείς της, Scott και Andrea.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν τους έβαλα τα βίντεο για το “Lose You To Love Me” και το “Look At Her Now” στο σπίτι της μαζί με τους γονείς της. Ήταν μία από τις πιο φοβερές εμπειρίες, επειδή είμαστε φίλες για παραπάνω από μία δεκαετία και αγαπώ επίσης την οικογένειά της», είπε η Selena.

«Της είπα, “μήπως θέλεις να δεις το βίντεο;” και εκείνη απάντησε: “Καταπληκτικά! Φυσικά (και θέλω)!”. Ήταν τόσο υστερικό. Άρχισε να σβήνει όλα τα φώτα στο δωμάτιο. “Δεν είναι τόσο έντονο”, της είπα», περιγράφει η 27χρονη τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια η Selena Gomez αποκάλυψε ότι η Taylor Swift και η μητέρα τους δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους καθώς παρακολουθούσαν το music video για το «Lose You To Love Me».

«Θα με κάνει να κλάψω τώρα που σκέφτομαι. Δεν έχει σχέση με τόσο πόσο υπέροχο ήταν το τραγούδι, αλλά ότι ήταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι», εξηγεί η Gomez για τη Swift και την οικογένειά της.

«Έκλαιγαν επειδή ήταν υπερηφάνες που προχώρησα σε μία εντελώς νέα εποχή στη ζωή μου. Αφού δεν συμπεριλαμβάνει τα άσχημα πράγματα, την κακομεταχείριση και το συναισθηματικό χάος, ένιωσα όταν αισθάνονταν χαρούμενες γι’ αυτό. Ήταν πολύ γλυκό που είδα εκείνη τη μητέρα της να νιώθουν έτσι», πρόσθεσε η αστέρας της pop.

Η Selena Gomez σημείωσε ότι θεωρεί την Taylor Swift και τη μητέρα της «σαν μία μεγαλύτερη αδελφή και μία θεία».