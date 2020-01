Η Selena Gomez εξηγεί γιατί δεν θα τραγουδήσει ποτέ Adele

«Δεν θα αγγίξω ποτέ στη ζωή μου κάποιο τραγούδι της Adele.»

Η Selena Gomez φιλοξενήθηκε στο πρώτο επεισόδιο της διαδικτυακής σειράς «Reflections» του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού Capital FM.

Η τραγουδίστρια κάθισε απέναντι από έναν καθρέφτη σε ένα σκοτεινό στούντιο, έχοντας μπροστά της τέσσερις φακέλους με ερωτήσεις στις οποίες έπρεπε να απαντήσει.

Ο πρώτος φάκελος ζητούσε από την Gomez να αποκαλύψει το πρώτο τραγούδι που αγάπησε.

«Αυτό είναι δύσκολο. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει τραγουδήσει, όμως είναι το “I Hope You Dance”, είναι ένα country τραγούδι και με κάνει να σκέφτομαι το σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό τραγούδι, κλαίω κάθε φορά…», απάντησε.

Στη συνέχεια η pop star κλήθηκε να μοιραστεί με τους θεατές το μεγαλύτερο όνειρό της.

«Το απόλυτο όνειρό μου είναι να μπορέσω να σώσω τις ζωές των ανθρώπων μέσα από κάτι… Είναι είναι τραγούδι, μουσική είτε είμαι εγώ που απλώς μιλάω για τα προβλήματα, τις δοκιμασίες και τα βάσανα που πέρασα και αυτό θα ήταν ο στόχος μου», είπε.

«Προτιμώ να με θυμούνται ως κάποια που βοήθησε», τόνισε.

Ο επόμενος φάκελος ζητούσε από τη Selena Gomez να αναφέρει ένα τραγούδι που θα ήθελε να είχε γράψει. «Θα ήθελα να είχα γράψει είτε το “Send My Love (To Your New Lover)” είτε το “Hello”», παραδέχθηκε.

Τα δύο τραγούδια περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «25» της Adele που κυκλοφόρησε το 2015.

«Δεν θα αγγίξω ποτέ στη ζωή μου κάποιο τραγούδι της Adele. Δεν θα προσπαθούσα ποτέ να τα τραγουδήσω», πρόσθεσε η Gomez. «Θα έλεγα ότι αυτά τα δύο ήταν τα τραγούδια για τα οποία είπα ότι τα αγαπώ τόσο πολύ και ευχήθηκα να είχα γράψει κάτι σαν αυτά», εξομολογήθηκε.