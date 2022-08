Η Selena Gomez ετοιμάζει ένα reboot του «Working Girl»

Το «Working Girl» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1988.

Η Selena Gomez ετοιμάζεται να προσθέσει ένα ακόμη συναρπαστικό εγχείρημα στο πλούσιο βιογραφικό της ως παραγωγός, καθώς αναμένεται να αναλάβει την αναβίωση της αγαπημένης ταινίας «Working Girl» της δεκαετίας του 1980.

Το Deadline αναφέρει ότι η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με την 20th Century για την παραγωγή της αναβίωσης του «Working Girl», καθώς χαρακτηρίζεται ως ο «τέλειος συνεργάτης για το έργο».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Hulu, όπου ήδη προβάλλεται η υποψήφια για Emmy σειρά «Only Murders In The Building» στην οποία πρωταγωνιστεί η Selena Gomez μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short.

Στο σενάριο για το reboot του «Working Girl» εργάζεται επί του παρόντος η Ilana Peña, η οποία στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στο σενάριο των σειρών «Diary Of A Future President» και «Crazy Ex-Girlfriend» (Τρελή Πρώην).

Δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές άλλες πληροφορίες για το επικείμενο reboot, αλλά φαίνεται ότι το Χόλιγουντ ζητάει διακαώς την επανεκκίνηση αγαπημένων ταινιών από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 χάρη στην τεράστια επιτυχία του «Top Gun: Maverick» με τον Tom Cruise.

Το «Working Girl», με πρωταγωνιστές τη Melanie Griffith, τον Harrison Ford και τη Sigourney Weaver, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1988.

Η Melanie Griffith εμφανίστηκε στον ρόλο της Tess, μία ρεσεψιονίστ με μία έξυπνη επιχειρηματική ιδέα την οποία κλέβει το αφεντικό της, η Katharine, την οποία υποδύθηκε η Sigourney Weaver.

Αφού η Katharine παθαίνει ένα σοβαρό ατύχημα, η Tess παίρνει εκδίκηση παριστάνοντας το αφεντικό της και δρομολογεί μία συμφωνία με τον Jack, έναν χρηματιστή επενδύσεων.

Το «Working Girl» ήταν υποψήφιο για έξι βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου με τη Melanie Griffith και για το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου με τη Sigourney Weaver και την Joan Cusack.

Το τραγούδι της ταινίας, το «Let The River Run» της Carly Simon, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και ένα βραβείο Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι για Κινηματογράφο ή Τηλεόραση.

Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του reboot του «Working Girl» δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.