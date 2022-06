Η Selena Gomez ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της: «Το δουλεύω αυτή τη στιγμή»

«Πυρετώδεις» χαρακτηρίζει η Selena Gomez τις προετοιμασίες του νέου άλμπουμ της.

Η Selena Gomez έχει επιστρέψει στο στούντιο και ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της.

Η pop star έκανε την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν της σειράς σεζόν της σειράς «Only Murders In The Building» στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Δευτέρας, μιλώντας στο ET μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Steve Martin και Martin Short.

«Στην πραγματικότητα το δουλεύω αυτή τη στιγμή», είπε η Selena Gomez για το νέο άλμπουμ της όταν ρωτήθηκε αν ετοιμάζει νέα μουσική.

«Απλά ήταν λίγο πυρετώδες, αλλά είμαι στο στούντιο. Είμαι ενθουσιασμένη», συνέχισε.

Παρ’ όλα αυτά, η Selena Gomez δεν διευκρίνισε πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει τα νέα τραγούδια της. Το τελευταίο άλμπουμ της ήταν το «Rare», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020, ενώ τον Μάρτιο του 2021 ακολούθησε το – υποψήφιο για Grammy – EP «Revelación».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Selena Gomez καλεί τους άνδρες να «αντισταθούν» στην απόφαση των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις

Η Selena Gomez κατάφερε να βρει χρόνο για μουσική στο πρόγραμμά της μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν του «Only Murders In The Building», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Hulu και στο Disney+ στην Ελλάδα στις 28 Ιουνίου.

Η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί και είναι παραγωγός της σειράς, δήλωσε στο ET ότι αυτή τη φορά, αισθάνεται ότι μπορεί να ταυτιστεί λίγο περισσότερο με τον χαρακτήρα της, τη Mabel.

«Κατά κάποιο τρόπο έχω ταυτιστεί περισσότερο μαζί της, αλλά νομίζω επίσης ότι αισθάνομαι πραγματικά ότι έχω περάσει αυτές τις στιγμές, κάποιες από αυτές στη ζωή μου, οπότε ναι, το έχω περάσει αυτό», είπε.

Οι Selena Gomez, Steve Martin και Martin Short δεν αισθάνονται μόνο πιο άνετα με τους χαρακτήρες του μετά τη δεύτερη σεζόν, αλλά και ως φίλοι, με τον Short να δηλώνει ότι οι τρεις πρωταγωνιστές έχουν δεθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

«Νομίζω ότι είναι όπως όλα, η φιλία μεγαλώνει, η εμπιστοσύνη μεγαλώνει και περνάμε υπέροχα, χαρούμενα, χαλαρά στο πλατό. Αυτό μας κάνει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον περισσότερο στο τέλος της ημέρας», ανέφερε.

Ο Steve Martin συμφώνησε: «Επίσης, ο Marty και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και 35 χρόνια, αλλά εμείς (σ.σ. με τη Selena Gomez) γνωριζόμαστε μόνο δύο χρόνια, και θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχει μια ανάπτυξη, ένα δέσιμο, μια εμπιστοσύνη μεταξύ των τριών μας».

«Μας αρέσει να κάνουμε τις σκηνές μεταξύ των τριών μας», πρόσθεσε, με τη Selena Gomez να σχολιάζει: «Είναι διασκεδαστικό».