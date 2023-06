Η Selena Gomez ετοιμάζει νέα μουσική στο Παρίσι: «Μην ανησυχείτε, έρχεται»

Η Selena Gomez βρήκε έμπνευσε στο Παρίσι.

Η Selena Gomez προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της με την τελευταία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστέρας της pop ανάρτησε την Τρίτη 13 Ιουνίου στον λογαριασμό της στο Instagram πέντε φωτογραφίες της από ένα στούντιο ηχογράφησης στο Παρίσι και έγραψε στη λεζάντα: «Μην ανησυχείτε παιδιά, έρχεται. Ακόμα και από το Παρίσι».

Στις φωτογραφίες, η Selena Gomez κάθεται σε μία ψηλή καρέκλα και στέκεται πίσω από ένα επαγγελματικό μικρόφωνο ηχογράφησης, φορώντας παράλληλα ακουστικά.

Οι θαυμαστές της Selena Gomez εξέφρασαν αμέσως στα σχόλια της ανάρτησης τον ενθουσιασμό τους για νέα μουσική από την τραγουδίστρια και συγκεκριμένα για το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ της.

Η Selena Gomez δήλωσε σε συνέντευξή της στο The Wrap, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, ότι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την τρίτη σεζόν της σειράς «Only Murders In The Building», έχει αρχίσει να ηχογραφεί νέα μουσική και να ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ της.

«Μόλις ολοκλήρωσα τα γυρίσματα της σειράς μου και θα περάσω μία εβδομάδα με την οικογένειά μου και μετά θα πάω στο Παρίσι και μετά θα επιστρέψω σε αυτούς, αλλά ταυτόχρονα θα δουλεύω πάνω στο άλμπουμ μου», εξήγησε.

«Απλά πρέπει να τα κάνω όλα. Αυτή τη στιγμή, έτσι απλά λειτουργώ», πρόσθεσε.

Η Selena Gomez εξήγησε επίσης πώς καταφέρνει να συνδυάζει διαφορές δραστηριότητες και να βρίσκει την ισορροπία στη ζωή της.

«Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, οπότε θέλω να το απολαμβάνω. Και βρίσκω χρόνο για τα πράγματα που είναι σημαντικά. Αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα», ανέφερε.

«Ίσως όταν μεγαλώσω, θα αλλάξω, αλλά αυτή είμαι εγώ – η εργασιακή ηθική μου, η ζωή μου. Απλά θέλω να κάνω τόσα πολλά ωραία πράγματα με τόσους φοβερούς ανθρώπους», συνέχισε.

Το τελευταίο άλμπουμ της Selena Gomez ήταν το «Rare» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020, ενώ τον Μάρτιο του 2021 κυκλοφόρησε το ισπανόφωνο EP «Revelación», το οποίο της χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας της για Grammy.

Αυτή την περίοδο, η Selena Gomez γνωρίζει τεράστια παγκόσμια επιτυχία με τη συμμετοχή της στο remix του single «Calm Down» του Νιγηριανού τραγουδιστή Rema. Η συνεργασία τους έχει διανύσει συνολικά 40 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο No. 3 του chart.

Επίσης, από την κυκλοφορία του τον Αύγουστο του 2022 μέχρι σήμερα, το remix του «Calm Down» έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800 εκατομμύρια streams στο Spotify.