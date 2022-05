Η Selena Gomez επιβεβαιώνει ότι ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της

Η Selena Gomez έχει αρχίσει να ετοιμάζει το τέταρτο άλμπουμ της.

Τα νέα τραγούδια της Selena Gomez ίσως έρθουν σύντομα.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του podcast «Crew Call» του Deadline που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Μαΐου, η 29χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ότι έχει αρχίσει να ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ της.

«Βρίσκομαι στο Λος Άντζελες και δουλεύω πάνω στο άλμπουμ μου τώρα», αποκάλυψε όταν ρωτήθηκε τι την περιμένει μετά την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, στην οποία υποδύεται τη Mabel Mora.

Η Selena Gomez δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει και η οποία θα διαδεχθεί το ολοκληρωμένο άλμπουμ της «Rare» του 2020 και το ισπανόφωνο EP «Revelación» του 2021, ένα εγχείρημα που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Η αστέρας της pop δήλωσε επίσης ότι δεν είναι σίγουρη για το αν θα κάνει περιοδεία για την προώθηση του επόμενου άλμπουμ της λόγω του φορτωμένου προγράμματός της, αν και σημείωσε ότι είναι «ανοιχτή» στο ενδεχόμενο.

«Είμαι ανοιχτή σε μία περιοδεία, χίλια τοις εκατό, αλλά προφανώς έχω υποχρεώσεις και πράγματα που θέλω να κάνω, οπότε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων μου», εξήγησε.

Η τελευταία περιοδεία της ήταν το «Revival Tour» που διοργανώθηκε το 2016 για την προώθηση του άλμπουμ «Revival» (2015).

Η Selena Gomez εξήγησε επίσης γιατί διστάζει να πραγματοποιήσει ένα μουσικό νούμερο στη σειρά «Only Murders In The Building», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short.

Όταν το Deadline της πρότεινε την ιδέα να γυρίσει ένα μουσικό νούμερο καμπαρέ για την σειρά, απάντησε: «Ο Steve (Martin) και εγώ διστάζουμε γιατί θέλω να είμαι προσεκτική».

«Αγαπώ τη Mabel, και μου αρέσει που είναι η προέκτασή μου, οπότε μερικές φορές η ανησυχία μου είναι ότι μπορεί να μετατραπεί σε pop-star και αυτό σαφώς δεν είναι η Mabel», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν είμαι αντίθετη».

O δεύτερος κύκλος του «Only Murders In The Building» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις ΗΠΑ και στο Disney+ στην Ελλάδα στις 28 Ιουνίου.