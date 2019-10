H Selena Gomez επανέρχεται στο μουσικό προσκήνιο.

Η πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδος της Selena Gomez είναι γεγονός.

Η pop star αναστάτωσε τους πολυάριθμους θαυμαστές της ανά τον κόσμο με μία σειρά αινιγματικών δημοσιεύσεων που ανάρτησε την Παρασκευή στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων και κάποιες χαριτωμένες φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της.

Οι φήμες φούντωσαν αμέσως, μολονότι η Selena Gomez τους τελευταίους μήνες έχει δώσει έμφαση στην κινηματογραφική καριέρα της και σε συναφή εγχειρήματα, όπως η σειρά ντοκιμαντέρ «Living Undocumented» που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι θαυμαστές της ήταν πιο σίγουροι από ποτέ ότι οι μυστηριώδεις δημοσιεύσεις της σχετίζονταν με την επιστροφή της στη δισκογραφία.

Η αστέρας της pop επιβεβαίωσε τα σενάρια ανακοινώνοντας λίγες ώρες αργότερα την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου τραγουδιού.

Το νέο single της Selena Gomez τιτλοφορείται «Lose You To Love Me» και αναμένεται να αποκαλυφθεί από την Interscope Records / Universal Music την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου.

Η 27χρονη τραγουδίστρια υπογράφει το «Lose You To Love Me» μαζί με την Julia Michaels και τον Justin Tranter, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στα τραγούδια «Hands To Myself», «Good For You», «Me & The Rhythm», «Revival» και «Bad Liar».

Εκτός των άλλων η Selena Gomez μοιράστηκε και το εξώφυλλο του νέου τραγουδιού της.