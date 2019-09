Οι μαθητές Γυμνασίου στο Grand Prairie του Τέξας δέχτηκαν τη Δευτέρα την απρόσμενη επίσκεψη της Selena Gomez.

Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από κινηματογραφικό συνεργείο και συνομίλησε με τους μαθητές με εμφανώς χαρούμενη διάθεση, όπως βλέπουμε σε στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα θαυμαστές της Selena.

Η απροσδόκητη παρουσία της Gomez στους χώρους του σχολείου σκόρπισε χαρά και ενθουσιασμό.

Το Grand Prairie, στην κομητεία του Ντάλας, είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε και και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της η pop star.

Τα παιδικά της χρόνια ήταν δύσκολα και φτωχικά καθώς οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 5 ετών και στη συνέχεια ζούσε με τη μητέρα της. Σε συνέντευξή της το 2012 είχε δηλώσει ότι ποτέ δεν είχε αυτοπεποίθηση στο σχολείο και πως δεν είχε δημιουργήσει πολλές φιλίες καθώς μεγάλωνε.

Η Selena Gomez φοίτησε στο Γυμνάσιο «Danny Jones» στο Mansfield του Τέξας και μετακόμισε σε ηλικία 13 ετών στην Καλιφόρνια για να ξεκινήσει την καριέρα της στη Disney.

Σύμφωνα με φήμες τα γυρίσματα που έγιναν τη Δευτέρα στο Γυμνάσιο του Grand Prairie αφορούν τη δημιουργία ενός καινούργιου ντοκιμαντέρ. Η 26χρονη Αμερικανίδα είχε πραγματοποιήσει ορισμένα γυρίσματα και την προηγούμενη χρονιά στη Γερμανία.

Μολονότι διάφορα σενάρια υποστηρίζουν ότι το ντοκιμαντέρ που βρίσκεται στα σκαριά είναι πιθανό να σχετίζεται με το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της Selena Gomez, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για τον σκοπό των γυρισμάτων.

🚨Selena filming a documentary for #SG2 ! It’s finally coming! pic.twitter.com/QH7KoTNYS1

🎥 | Selena filming and meeting fans at a middle school in Grand Prairie, Texas pic.twitter.com/45mdB6PvZM

— Selena Gomez HQ (@SelenaHQ2) September 9, 2019