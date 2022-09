Η Selena Gomez ενώνει τις δυνάμεις της με τον Camilo στο «999»

Η Selena Gomez ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού με τίτλο «999» σε συνεργασία με τον Κολομβιανό Camilo.

Τον Μάιο η αστέρας της pop προανήγγειλε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα δημοσιεύοντας στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μία φωτογραφία ενός βραχιολιού με χάντρες που σχημάτιζαν το μήνυμα «SG3», μια ένδειξη ότι ετοίμαζε καινούργια τραγούδια, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα απομακρυνθεί από τη μουσική.

Την περασμένη εβδομάδα η ιδρύτρια της «Rare Beauty» ανακάλεσε τις παλαιότερες δηλώσεις της, σύμφωνα με τις οποίες να σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη μουσική, αφού πρώτα θα έκανε «μια τελευταία προσπάθεια» πριν αποσυρθεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «ELLE», η Selena Gomez εξέφρασε την άποψή της ότι η μουσική της δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη μουσική βιομηχανία, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που είχε κάνει αρχικά νωρίτερα φέτος, ωστόσο, δεν πιστεύει ότι θα σταματήσει τη μουσική.

Το «999» αποτελεί το πρώτο το τραγούδι της Selena Gomez με την κυκλοφορία του ισπανόγλωσσου EP «Revelación» τον προηγούμενο Μάρτιο, το οποίο περιείχε singles όπως το «De Una Vez», το «Baila Conmigo» με τη συμμετοχή του Rauw Alejandro και το «Selfish Love» σε συνεργασία με τον DJ Snake.

Το «Revelación» έκανε ντεμπούτο στο No. 22 του Billboard 200, σημειώνοντας την υψηλότερη εβδομάδα πωλήσεων για latin άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα μετά το «El Dorado» της Shakira το 2017. Επίσης έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Top Latin Albums Chart του Billboard και έγινε παρομοίως το πρώτο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα που κατακτά την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη μετά το «El Dorado» το 2017.

Τέσσερα τραγούδια του EP «Revelación» εμφανίστηκε στο chart του Billboard για τα Hot Latin Songs στο chart, ενώ η Selena Gomez έγινε η πρώτη γυναίκα από το 2010 που κυριάρχησε στην κορυφή των charts για τα Top Latin Albums (με το EP «Revelación») και για το Latin Airplay (με το «Baila Conmigo») στο Billboard.

My new song, ‘999’ with @CamiloMusica is out this Friday!! Presave it now. 💐 https://t.co/oD6rwCVkjS pic.twitter.com/kkxUhwPmcf

— Selena Gomez (@selenagomez) August 23, 2021