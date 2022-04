Η Selena Gomez ενώνει τις δυνάμεις της με τον Λευκό Οίκο για την ψυχική υγεία

Η Selena Gomez ενώνει τις δυνάμεις της με τον Λευκό Οίκο για να εξαλείψει το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική υγεία.

Η MTV Entertainment ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την 29χρονη τραγουδίστρια και το ταμείο «Rare Impact Fund» του brand προϊόντων μακιγιάζ της «Rare Beauty» της ίδιας για να διοργανώσει το Πρώτο Φόρουμ Δράσης για την Ψυχική Υγεία των Νέων σε συνεργασία με την κυβέρνηση των Joe Biden και Kamala Harris στις 18 Μαΐου στην Ουάσινγκτον.

Η Selena Gomez και η οργάνωσή της, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «H ψυχική υγεία είναι υγεία» της MTVE, θα συμμετάσχουν στο Φόρουμ μαζί με 30 νέους ακτιβιστές ψυχικής υγείας που έχουν ήδη ανακοινωθεί, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων και την ενθάρρυνση των συζητήσεων για την ψυχική υγεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Ημέρα Δράσης για την Ψυχική Υγεία, κατά την οποία οργανώσεις, εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες και πολιτιστικοί ηγέτες θα συναντηθούν και θα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να αναζητήσουν υποστήριξη για την ψυχική υγεία.

Η Selena Gomez δήλωσε: «Ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, είμαι ενθουσιασμένη που ενώνω τις δυνάμεις μου με την MTV Entertainment μαζί με την πρωτοβουλία μου για τον κοινωνικό αντίκτυπο, το Rare Impact Fund, με στόχο την εξάλειψη του στίγματος της ψυχικής υγείας μέσα από τη διαμόρφωση θετικών συζητήσεων για την αυτοαποδοχή και την ψυχική ευεξία».

«Έχω ένα μακροχρόνιο πάθος για την προάσπιση της ψυχικής υγείας και την εκπαίδευση, γι’ αυτό και δημιούργησα τη “Rare Beauty” και το “Rare Impact Fund”. Είναι προσωπική αποστολή μου να συνεχίσω αυτό το σημαντικό έργο και να ενδυναμώσω τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την ψυχική υγεία τους», πρόσθεσε.

Η Selena Gomez θα παραχωρεί στο ταμείο «Rare Impact Fund», το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2020, το 1% όλων των πωλήσεων της «Rare Beauty», εκτός από τα κεφάλαια που συγκεντρώνει η εταιρεία μακιγιάζ μαζί με φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδιώτες, εταιρικούς συνεργάτες και καταναλωτές.

Αποσκοπώντας στην υποστήριξη οργανισμών που εργάζονται για την αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα σχολεία, το «Rare Impact Fund» έχει θέσει ως στόχο να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Η κρίση της ψυχικής υγείας στη χώρα έχει μεγεθυνθεί από την σημερινή κατάσταση στον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή της η Elyse Cohen, αντιπρόεδρος του τμήματος Κοινωνικού Αντίκτυπου και Συμπερίληψης της «Rare Beauty» και πρόεδρος του «Rare Impact Fund».

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, η συζήτηση για την ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ευημερία μας, ιδίως μεταξύ των νέων που χρειάζονται απεγνωσμένα πρόσβαση σε υποστήριξη, εκπαίδευση και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τις οποίες το “Rare Impact Fund” εργάζεται για να καταστήσει προσιτές», τόνισε.

«Είμαστε ευγνώμονες που συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία με την κυβέρνηση των Biden – Harris, η οποία ενθαρρύνει τη συνεχή δράση για την ψυχική υγεία και παρέχει μία πλατφόρμα για την αφήγηση ιστοριών με αντίκτυπο», συνέχισε.

Η πρωτοβουλία «Η ψυχική υγεία είναι υγεία» του MTVE ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021.

Το πολυετές πρόγραμμα στοχεύει στην κανονικοποίηση των συζητήσεων για την ψυχική ευεξία μέσω εκδηλώσεων όπως το Φόρουμ και η περυσινή Σύνοδος για την Αφήγηση Ιστοριών για την Ψυχική Υγεία «Better Together», στην οποία παρουσιάστηκε ο οδηγός «The Mental Health Media Guide», που παρέχει στους δημιουργούς περιεχομένου πόρους για να αφηγηθούν βαθύτερες ιστορίες για την ψυχική υγεία.

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Selena Gomez, μία παγκόσμια σούπερ σταρ και πρωτοπόρο στην υπεράσπιση της ψυχικής υγείας, με την οποία μοιραζόμαστε την επιθυμία να εξαλείψουμε το στίγμα και να καταστήσουμε φυσιολογική τη συζήτηση σχετικά με την ψυχική υγεία, δεδομένης της ανησυχητικής αύξησης του φαινομένου μεταξύ των νέων», δήλωσε ο Chris McCarthy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount Media Networks και των MTV Entertainment Studios.

«Σε συνεργασία με την κυβέρνηση των Biden – Harris, είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η εκδήλωση θα δώσει μία εθνική πλατφόρμα σε μια αξιόλογη ομάδα νέων που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων για να ενδυναμώσουν τους συνομήλικούς τους να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να ασχοληθούν με την ψυχική υγεία τους», σημείωσε.

Excited to share that the @WhiteHouse, @mtv, & @rarebeauty’s Rare Impact Fund are joining forces for the Mental Health Youth Action Forum-May 18th! Looking forward to working with these young leaders to help shape positive conversations about self-acceptance and mental well-being pic.twitter.com/n5JX6sbD3s

— Selena Gomez (@selenagomez) April 26, 2022