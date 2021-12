Selena Gomez: Περιγράφει την έμπνευση για τη δημιουργία της «Rare Beauty»

Η Selena Gomez ήθελε να δημιουργήσει ένα brand για τους ανθρώπους που «θέλουν να αγκαλιάσουν αυτό που είναι και αυτό που έχουν».

Η Selena Gomez έχει μια περίπλοκη σχέση με τα προϊόντα ομορφιάς, αφού έχει περάσει ώρες ολόκληρες στην καρέκλα του μακιγιάζ από την ηλικία των 7 ετών.

Έτσι, όταν η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποφάσισε να λανσάρει τη «Rare Beauty» τον Σεπτέμβριο του 2020, ήξερε ότι ήθελε να δημιουργήσει προϊόντα που θα βοηθούσαν τους ανθρώπους να ενισχύσουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και όχι να τα αλλοιώνουν.

Κατά την παρουσίαση της συλλογής της «Rare Beauty» για την άνοιξη του 2022, η Selena Gomez μίλησε στους δημοσιογράφους για τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η φιλοσοφία της σχετικά με την ομορφιά με τα χρόνια και για το πώς οι ανασφάλειες του παρελθόντος την ενέπνευσαν να λανσάρει ένα brand που καταρρίπτει τα «μη ρεαλιστικά πρότυπα τελειότητας».

«Έχω ασχοληθεί με το μακιγιάζ από τότε που ήμουν 7 ετών και νιώθω ότι αυτό με μπέρδεψε κάπως. Είχα επαγγελματίες να μου κάνουν το μακιγιάζ και ξαφνικά έμοιαζα 25 όταν ήμουν 16 και ήταν τρελό. Και μετά ένιωθα ότι έμοιαζα πολύ νέα όλη την ώρα. Με έκανε να αμφισβητήσω την ομορφιά μου», παραδέχτηκε.

Όταν η είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει τη «Rare Beauty», η Selena Gomez ήθελε να απευθυνθεί σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα looks που προωθούνται στις περισσότερες καμπάνιες ομορφιάς είναι «ανέφικτα».

«Έχω πέσει θύμα του να θέλω να αλλάξω το πρόσωπό μου και νομίζω ότι το πιο ικανοποιητικό μέρος της δημιουργίας αυτής της σειράς είναι ότι δημιουργούμε ένα μέρος για ανθρώπους που δεν θέλουν απαραίτητα να κάνουν κάποια δουλειά. Θέλουν απλώς να αγκαλιάσουν αυτό που είναι και αυτό που έχουν, και αυτό ήταν πάντα πολύ σημαντικό», εξήγησε.

«Είναι κατά κάποιο τρόπο το μυαλό, το σώμα και η ψυχή», είπε για τη μάρκα ομορφιάς, η οποία παρουσίασε μια εκστρατεία εκπαίδευσης και υπεράσπισης που επικεντρώνεται στην παροχή περισσότερων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οικονομικής υποστήριξης στα σχολεία προς τιμήν του Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, τον Μάιο.

«Γι’ αυτό ήθελα το brand να είναι εκεί για τα κορίτσια και τα αγόρια και για οποιονδήποτε να νιώθει ότι είναι εντάξει να μην μοιάζει με όλους τους άλλους», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Selena Gomez τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό για εκείνη να χρησιμοποιεί το μακιγιάζ με τον τρόπο που θέλει, όταν δεν της κάνουν το μακιγιάζ αυτήν την περίοδο στα γυρίσματα της σειράς «Only Murders In The Building».

Η καθημερινή της ρουτίνα περιλαμβάνει συνήθως τον πειραματισμό με illuminators, το σμίλευμα των ζυγωματικών της με το νέο Warm Wishes Effortless Bronzer Stick και την εφαρμογή των προϊόντων με τα χέρια της για ένα φυσικό look.

Η Selena Gomez, η οποία είναι ειλικρινής για τις μάχες της με την ψυχική υγεία της όλα αυτά τα χρόνια, δήλωσε ότι τις ημέρες που δεν αισθάνεται καλά, το μακιγιάζ παίζει παρόμοιο ρόλο στη ρουτίνα της με τη γυμναστική.

«Μερικές φορές δεν θέλεις να γυμναστείς, αλλά στο τέλος νιώθεις τόσο καλά. Αξίζει τον κόπο», είπε.

Η ανοιξιάτικη συλλογή της «Rare Beauty» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα Soft Pinch Liquid Blush στις αποχρώσεις Hope, Encourage, Believe, ένα Soft Pinch Blush Brush, το Warm Wishes Effortless Bronzer Stick, το Always an Optimist Soft Radiance Setting Powder και το Always an Optimist Powder Brush.

Τα προϊόντα της «Rare Beauty» είναι διαθέσιμα online και στα καταστήματα Sephora.