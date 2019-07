Ολοκληρωτική αλλαγή για τη Selena Gomez.

Η Selena Gomez έχει κάνει «εκπληκτικά βήματα» όσον αφορά την πρόοδο της υγείας της.

Μία πηγή μίλησε στο «E! News» και αποκάλυψε ότι η pop star έχει κάνει θεαματικά άλματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα συμπτώματα του λύκου.

«Η Selena τα πηγαίνει εκπληκτικά», είπε. «Έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την υγεία της και τον τρόπο ζωής της. Έχει κάνει βήματα και έχει βελτιωθεί όσον αφορά το λύκο. Έχει λιγότερες εξάρσεις και συμπτώματα», υπογράμμισε η πηγή.

«Βρίσκεται επίσης στο στούντιο και γράφει νέα μουσική, ελπίζοντας ότι θα κυκλοφορήσει κάτι στις αρχές της επόμενες χρονιάς», υποστήριξε. «Βρίσκεται σε πολύ καλύτερη ψυχική κατάσταση και είναι πραγματικά χαρούμενη αυτή τη στιγμή», επισήμανε.

Η Selena Gomez, η οποία έγινε 27 ετών στις 22 Ιουλίου, φροντίζει να περνά χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Πρόσφατα ήταν επικεφαλής των παρανύμφων στο γάμο της ξαδέρφης της, Priscilla DeLeon.

Η Αμερικανίδα αφιέρωσε επίσης χρόνο στην κινηματογραφική καριέρα της.

Τον Ιούνιο έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ η ταινία «The Dead Don’t Die» (Οι Νεκροί Δεν Πεθαίνουν) στην οποία συμμετέχει μαζί ένα καστ καταξιωμένων ηθοποιών όπως οι Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton κ.ά., ενώ πρωταγωνιστεί και στο νέο έργο του Woody Allen με τίτλο «A Rainy Day in New York» (Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη) που θα κάνει ντεμπούτο στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 22 Αυγούστου.