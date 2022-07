Η Selena Gomez έγραψε ιστορία στα Βραβεία Emmy με το «Only Murders In The Building»

Η Selena Gomez είναι η δεύτερη Λατίνα γυναίκα στην ιστορία των Emmy που κερδίζει υποψηφιότητα για την παραγωγή μίας σειράς.

Η Selena Gomez δεν έλαβε υποψηφιότητα στα Βραβεία Emmy για το ρόλο της στη σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu, αλλά παρόλα αυτά έγραψε ιστορία.

Το «Only Murders In The Building» απέσπασε 17 υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy 2022 την Τρίτη 12 Ιουλίου και η Selena Gomez είναι υποψήφια ως εκτελεστική παραγωγός στην κατηγορία της Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Steve Martin και Martin Short.

Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά στα 74 χρόνια ιστορίας των Emmy που μια Λατίνα γυναίκα είναι υποψήφια προς βράβευση ως παραγωγός κωμικής σειράς.

Η πρώτη ήταν η Salma Hayek, η οποία είχε λάβει υποψηφιότητα στα Βραβεία Emmy του 2007 ως παραγωγός της σειράς «Ugly Betty» του Fox. Επιπλέον, μόνο μία Λατίνα γυναίκα έχει κερδίσει βραβείο στα Emmy ως παραγωγός σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες σειρών στην ιστορία της διοργάνωσης: η Celia D. Costas για το «Angels in America» το 2004.

Το γεγονός ότι η Selena Gomez δεν κέρδισε υποψηφιότητα για τον ρόλο της στο «Only Murders In The Building», είναι απίστευτα απογοητευτικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο δύο Λατίνες γυναίκες έχουν καταφέρει να λάβει υποψηφιότητες για Emmy στις κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά.

Η Rita Moreno ήταν υποψήφια το 1983 για το βραβείο με τη συμμετοχή της στο «9 to 5» και η America Ferrera έγινε το 2007 η πρώτη Λατίνα γυναίκα που κέρδισε το βραβείο με τον ρόλο της το «Ugly Betty», ενώ ήταν υποψήφια για άλλη μια φορά και την επόμενη χρονιά.

Η Selena Gomez, η οποία δηλώνει με υπερηφάνεια ότι είναι Αμερικανομεξικανή τρίτης γενιάς (ο πατέρας της είναι Μεξικανός και οι παππούδες της από την πλευρά του πατέρα της γεννήθηκαν στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας), εκπροσωπεί στο Χόλιγουντ τη νέα γενιά των Λατίνων γυναικών.

Το «Only Murders In The Building» του Hulu σημείωσε την τρίτη καλύτερη επίδοση στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy 2022, τα οποία θα διεξαχθούν στις 12 Σεπτεμβρίου, κερδίζοντας 17 υποψηφιότητες, όσες και η σειρά «Hacks» του HBO Max.

Στην κορυφή βρίσκεται το «Succession» του HBO με 25 υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν οι σειρές «Ted Lasso» του AppleTV+ και «The White Lotus» του HBO με 20 υποψηφιότητες η κάθε μία.

Για τις ξεκαρδιστικές ερμηνείες τους στο «Only Murders In The Building» είναι υποψήφιοι για το βραβείο Emmy του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά τόσο ο Steve Martin όσο και ο Martin Short.

Εκτός από τους Selena Gomez, Steve Martin και Martin Short, παραγωγοί της σειράς είναι οι Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Jamie Babbit και John Hoffman.

Η δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building» έκανε πρεμιέρα στο Hulu (και στο Disney+ στην Ελλάδα) στις 28 Ιουνίου και τα νέα επεισόδια κυκλοφορούν κάθε Τρίτη.