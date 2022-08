Selena Gomez: Εγκαλεί το Facebook για την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια

Η Selena Gomez άσκησε για ακόμα μία φορά κριτική στο Facebook για το γεγονός ότι δεν αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό και τα εμβόλια κατά τoυ COVID-19.

Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η διάσημη τραγουδίστρια εξέφρασε για πρώτη φορά την ανησυχία της ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει ένα όχημα ρητορικής μίσους ρατσισμού και ψευδών ειδήσεων, επικαλούμενη εκείνη την περίοδο την παραπληροφόρηση σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές.

Τον Δεκέμβριο τόνισε ότι «η παραπληροφόρηση στο Facebook κοστίζει ζωές».

«Το Facebook είπε ότι δεν επιτρέπει στις πλατφόρμες του τη διάδοση ψευδών σχετικά με τον COVID και τα εμβόλια. Λοιπόν, πώς συμβαίνουν όλα αυτά ακόμα; Το Facebook θα είναι υπεύθυνο για χιλιάδες θανάτους αν δεν αναλάβει δράση τώρα!», ανέφερε.

Επτά μήνες αργότερα, η Selena Gomez πιστεύει ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για να προστατεύσει τους χρήστες από την διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά με το εμβόλιο.

Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε 29 ετών στις 22 Ιουλίου, ξεκίνησε ένα νέο νήμα στο Twitter, αναδημοσιεύοντας την αρχική ανάρτησή της από τον Δεκέμβριο, για να υπενθυμίσει σε όλους: «Τον Δεκέμβριο ζήτησα από το Facebook και το Instagram να αναλάβουν δράση για ψέματα σχετικά με τον COVID και τα εμβόλια».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Μίσους (CCDH), «πίσω από τα 2/3 όλης της παραπληροφόρησης βρίσκονται 12 άνθρωποι».

@CCDHate found that 12 people are behind 2 in 3 of all misinformation https://t.co/YNiOjbvQef

— Selena Gomez (@selenagomez) July 21, 2021